Jugadores de Krasnodar 'trollean' a Christian Cueva de forma alucinante [VIDEO]

El futbolista de Krasnodar; Christian Cueva, se encuentra trabajando en la pre-temporada correspondiente a la temporada 2019 donde tendrá que enfocarse en recuperar el tiempo perdido para ganarse un espacio dentro del equipo ruso, siempre y cuando no se dé su sonado traspaso al equipo de Independiente.

'Aladino' se mostró activo en cada uno de los trabajos que viene realizando el equipo esta semana, con dotes de buen fútbol y trabajando de forma correcta cada uno de los pedidos recibidos por parte del entrenador principal. Mientras se pueda destrabar la posibilidad de salir hacia Argentina, específicamente 'El Rojo'.

Todo eso desde el aspecto de trabajo donde no hay ninguna queja, fuera de las canchas parece que está un poco distraído, debido a que el futbolista peruano pasó un momento bochornoso mientras se dirigía al bus que los trasladará al campus de entrenamiento a empezar el primer turno de trabajo.

Pero 'Aladino' no se dio cuenta donde estaban sus compañeros, caminaba con el celular en la mano y escuchando música, no vio a donde iba, ingresando a un bus incorrecto de la misma institución. Las risas de sus compañeros no se hicieron esperar, algunos comentarios también se pueden percibir.

EL DATO:

Christian Cueva firmó por Krasnodar, gracias al monto que pagaron por él (9.2 millones de dólares).