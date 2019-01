Juventus vs AC Milan VER EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports GRATIS Aquí: Horarios, alineaciones confirmadas y transmisión de la final de la Supercopa de Italia [GUÍA TV]

Juventus vs. AC Milan VER EN VIVO ONLINE: este miércoles 16 de enero (12.30 p.m. - hora peruana; 6.30 p.m. - hora italiana) chocan en el imponente estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de Italia 2019. La transmisión para Perú y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo por el canal de DirecTV Sports. Mientras que la cadena deportiva ESPN 2 lo hará para la comunidad latina que se encuentra en los Estados Unidos. Cristiano Ronaldo buscará su primer título con la 'Vecchia Signora'.

La Juventus, vigente campeón de la Serie A y de Copa de Italia, llega a Yeda como neto favorito, y con un portugués Cristiano Ronaldo decidido a estrenar su palmarés de trofeos con los 'bianconeros', ante un AC Milan, subcampeón copero, que sin el español Jesús Fernández Sáez "Suso" se encomendará a las ganas de revancha del ariete argentino Gonzalo Higuaín.

Suso, jugador del AC Milan, se perderá el cruce de Yeda al estar sancionado por la expulsión por tarjeta roja vista en el último partido liguero contra el Spal de Ferrara, además de estar tocado por un problema físico sufrido en la práctica de la semana pasada.

El Juventus, rival del Atlético Madrid en los octavos de la Champions League, está protagonizando una temporada que roza la perfección hasta este momento. Buscará levantar la octava Supercopa de Italia de su historia ante un AC Milan al que doblegó hace ocho meses en la final de la Copa Italia.

Es la séptima vez consecutiva que el Juventus pelea por ser supercampeón de Italia, aunque su historia reciente en este partido le vio perder en tres ocasiones, las últimas dos seguidas. Así, perdió en 2016 precisamente contra el AC Milan, y en 2017 ante el Lazio.

AC Milan, en tanto, que ha sido siete veces campeón de la Supercopa, se encomendará al 'Pipita' Gonzalo Higuaín como líder ofensivo, en un momento de gran incertidumbre sobre su permanencia en el equipo 'rossonero'.

El argentino, que se incorporó al AC Milan el último verano en calidad de cedido, por 18 millones de euros con opción de compra definitiva fijada en otros 36 millones, no está pasando por un gran momento de forma; y está barajando la posibilidad de dejar al equipo en esta sesión de mercado invernal.

Para una eventual salida, el argentino debería conseguir el visto bueno del propio Juventus, que todavía es el propietario de su ficha y que no está dispuesto a rebajar el precio de su venta definitiva.

El Chelsea es el principal interesado en hacerse con Gonzalo Higuaín, con el técnico Maurizio Sarri que sacrificaría al español Álvaro Morata (objetivo del Atlético Madrid, según algunos medios) para reencontrase con el delantero que tuvo ya en su etapa en el Nápoles.

Sin embargo, la concentración de Gonzalo Higuaín está ahora en la Supercopa contra el Juventus, un partido en el que desea tomarse la revancha tras la derrota liguera sufrida en el anterior enfrentamiento con su exequipo.

En el choque disputado en noviembre en el San Siro, el delantero del AC Milan falló un penalti y terminó expulsado por unas duras protestas al colegiado. De allí entró en una crisis goleadora que duró seis partidos, hasta el pasado 30 de diciembre cuando marcó al Spal.

Cabe recordar que la Juventus no podrá contar con el croata Mario Mandzukic, el marroquí Medhi Benatia ni el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, todos lesionados, por lo que el brasileño Douglas Costa y Federico Bernardeschi pelearán para completar el tridente ofensivo junto a Cristiano Ronaldo y al argentino Paulo Dybala.

En el AC Milan, sin Suso, Gattuso decidirá si apostar por Patrick Cutrone para acompañar a Higuaín en un 4-4-2, o si dar paso al español Samu Castillejo y alinearle en un tridente ofensivo junto al "Pipita" y al turco Hakan Calhanoglu.

Será la décima vez que la Supercopa se dirime fuera de Italia. Se jugó dos veces en Estados Unidos (1903 y 2003), cuatro en China (2009, 2011, 2012 y 2015), una vez en Libia (2002) y dos veces en Catar (2014 y 2016).

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: JUVENTUS VS. AC MILAN

RELATOS EN VIVO POR DIRECTV: JUVENTUS VS. AC MILAN

Relatos: Nicolás Haase

Comentarios: Fernando Petrocelli

RELATOS EN VIVO POR ESPN 2: JUVENTUS VS. AC MILAN

Relatos: Ricardo Ortiz

Comentarios: Ándres Aguila

RELATOS EN VIVO POR TIGO SPORTS: JUVENTUS VS. AC MILAN

Relatos: Jerry Quijada

Comentarios: Juan Jóse Gómez

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: JUVENTUS VS. AC MILAN

Perú: DIRECTV Sports Perú y DIRECTV Play Deportes.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes y ESPN Deportes+

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Italia: RAI Play, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A y RAI Uno.

Japón: DAZN.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Arabia Saudita: Saudi Sports 1.

Serbia: SportKlub 1 Serbia.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport 1 y BT Sport Live.

China: PPTV Sport China.

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN AL DETALLE: JUVENTUS VS. AC MILAN

DirecTV (Perú)

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

DirecTV: Canal 683.

ALINEACIONES PROBABLES: JUVENTUS VS. AC MILAN

Juventus Turín: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo.

Entrenador: Massimiliano Allegri.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Bakayoko, Paquetá, Kessie; Calhanoglu, Higuaín, Castillejo.

Gennaro Gattuso

Árbitro: Luca Banti (ITA).

Estadio: King Abdullah Stadium (Yeda, Arabia Saudí).