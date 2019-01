¡Campeones! Juventus ganó 1-0 al AC Milan y levantó la Supercopa de Italia [RESUMEN Y GOL]

Todos las cámaras apunta a Cristiano Ronaldo. Y es que el portugués ayudó a la Juventus a conseguir la Supercopa de Italia y de paso, sumó su primer título en Italia. Un certero cabezazo en el área, dejó sin opciones a Donnarumma, portero del AC Milan. Partido se jugó en Arabia Saudita.

El partido comenzó bien parejo. Por el lado de la Juventus, Douglas Costa, Dybala y Cristiano Ronaldo, inquietaron el arco de Donnarumma. Mientras que AC Milan, Çalhanoğlu, fue el que más disparó sobre el arco del portero Szczęsny.

Para el complemento, en el inicio, la más clara la tuvo AC Milan. Cutrone, de zurda remató, pero el balón retumbó el arco de Szczęsny, que solo hizo vista.

Juventus reaccionó y con un quirúrgico pase de Pjanić al centro del área del Milan, apareció Cristiano Ronaldo, para darle un toque sutil al balón y anotar el único tanto del partido.

Tras el gol, la "Vecchia Signora" tuvo un par de opciones de anotar, pero Donnarumma, impedía el incremento del marcador. Al final, el cuadro de Allegri, se dedicó a defenderse con el balón, llegando el final del partido.

91' ¡Uff! Cristiano se perfila y remata de derecha. Atajó Donnarumma. Juventus 1-0 AC Milan.

85' Cambio en la Juve. Bentancur sale, Bernardeschi entra.

74' Se va expulsado Kessié (ACM) por una dura falta contra Khedira.

70' Cambio en Milan. Se va Paquetá, entra Borini.

70' Cambio en Milan. Sale Castillejo, entra Gonzalo Higuaín.

65' Cambio en la Juve. Pjanić se va, entra Emre Can.

61' ¡GOOOOL! Pjanić centra y Cristiano Ronaldo de cabeza anota.

60' Çalhanoğlu (ACM) remata con curva. Szczęsny hizo vista.

58' Fierrazo de Cristiano (J) que rechaza con los puños Donnarumma.

47' ¡No puede ser! Cutrone (ACM) remata al palo del golero Szczęsny.

Final del primer tiempo en Yeda (Arabia Saudita).

45' ¡Sorpresa! Çalhanoğlu (ACM) dispara y ataja Szczęsny. ¡Casi!

42' ¡Uff! De tijera, Cristiano casi vence el arco de Donnarumma.

31' Contra ataque de Cristiano (J) que no logra tener un final feliz.

26' Alex Sandro (J) fue amonestado.

21' Çalhanoğlu (ACM) fue amonestado.

16' ¡Otro Uff! João Cancelo (J) remata cruzado. ¡Casi!

11' Çalhanoğlu (ACM) remata desde lejos. Desviado.

3' ¡Uff! Douglas Costa (J) remata cruzado. ¡Casi!

0' Arrancó el partido en Yeda (Arabia Saudita).

Juventus: 1 W. Szczęsny: 19 L. Bonucci, 3 G. Chiellini, 12 Alex Sandro, 20 João Cancelo, 14 B. Matuidi, 5 M. Pjanić, 11 Douglas Costa, 30 R. Bentancur, 7 Cristiano Ronaldo, 10 P. Dybala

Entrenador: M. Allegri

AC Milan: 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 68 R. Rodríguez, 13 A. Romagnoli, 2 D. Calabria, 10 H. Çalhanoğlu, 14 T. Bakayoko, 7 Samu Castillejo, 79 F. Kessié, 39 Lucas Paquetá, 63 P. Cutrone

Entrenador: G. Gattuso



PREVIA

Juventus y AC Milan se verán las caras este miércoles 16 de enero en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita por la gran final de la Supercopa de Italia. La transmisión del partido se desarrollará EN VIVO ONLINE desde las 12.30 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV y las incidencias en Libero.pe.

El club ‘bianconero’ llega al encuentro con el cartel de favorito, ya que lleva una temporada casi a la perfección donde es líder absoluto en la Serie A, tiene amplias chances de llevarse la Champions League y suma seis victorias consecutivas ante los ‘rossoneros’. Además, Cristiano Ronaldo tiene sed de gloria y quiere alzar su primer título con su nueva camiseta.

Sin embargo, no todo es alegría para la ‘Juve’ debido a que el entrenador Massimiliano Allegri tiene varias bajas en el equipo titular. Mario Mandzukic, Medhi Benatia y Juan Guillermo Cuadrado no podrán jugar por lesión. El técnico italiano deberá elegir entre Douglas Costa y Federico Bernardeschi para ver quien acompañará a CR7 y a Paulo Dybala en el ataque.

"Cristiano quiere ganar, como todos nosotros. Estos partidos lo estimulan y todos esperamos mucho de él. Le vi concentrado y con ganas de ser decisivo mañana (miércoles)”, sostuvo Giorgio Chiellini, capitán de la ‘Vecchia Signora’. Asimismo, reveló que tendrá un duelo aparte con Gonzalo Higuaín, su excompañero y principal parte ofensiva de los ‘diablos’.

Milan, por su parte, viene de clasificar a cuartos de final de la Copa Italia el fin de semana pasado tras eliminar a la Sampdoria. En el torneo local tuvo una mala racha en diciembre, pero finalmente cerró el año con una victoria ante Spal. La eliminación de la Europa League es un tema del pasado y este podría ser el único título de la temporada para los ‘rossoneros’.

El ‘Pipita’ está envuelto en la polémica porque se rumorea un posible traspaso al Chelsea. Pese a ello, estará desde el arranque, pero aún no se sabe quién o quiénes serán sus acompañantes. Es que Gennaro Gattuso pasa la misma situación que Allegri y también tiene a varios jugadores lesionados. Todo indica que salga con un 4-3-3 con Calhanoglu y Castillejo como extremos.

“Jugamos contra un equipo que lleva ocho años dominando en Italia y en Europa. Saben cómo jugar estos partidos. No debemos pensar que jugamos contra Cristiano o con un equipo mejor que nosotros. Debemos estar tranquilos, en el fútbol no siempre gana el más fuerte. Pero mañana deberemos hacer una gran prestación para ganar al Juventus”, sostuvo ‘Rino’.

