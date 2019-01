Giorgio Chiellini: "Cristiano destruyó mis sueños varias veces"

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, ha caído como anillo en el dedo a la institución 'bianconera'. Sin embargo, algunos de sus compañeros no pueden olvidar los momentos amargos que les hizo pasar cuando jugaba para el Real Madrid.

"Antes de venir, Cristiano nos marcó goles muchas veces. Destrozó mis sueños en Cardiff, en Turín y en Madrid. Antes la Champions era un sueño, ahora es un objetivo porque Cristiano es el mejor jugador del mundo y necesitamos que dé el último paso", declaró Giorgio Chiellini en 'BBC'.

No obstante, el defensor italiano se siente satisfecho con la llegada de 'CR7', destacando la forma de cómo entrena con el equipo. "Hemos crecido mucho, Cristiano trabaja de manera increíble. Es un gran ejemplo y nos da algo más en Europa".

El zaguero de la 'Vecchia Signora' también resaltó los detalles que permiten a Cristiano ser el distinto. "Su personalidad puede marcar la diferencia. Tiene habilidades fantásticas, dentro y fuera del terreno de juego: su actitud, cómo trabaja, cómo se prepara. Su trabajo en el gimnasio y su concentración son algo que trato de tomar como un ejemplo"

Finalmente, Chiellini admitió quedar asombrado al enterarse del fichaje de Ronaldo. "Al principio no me lo creí, pero después de unos días de conversación hablé con Andrea Agnelli y me sorprendió. Creo que también a muchos de nuestros hinchas y a muchos de mis compañeros".