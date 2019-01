Kiko Casilla deja Real Madrid para irse a jugar a Inglaterra [VIDEO]

Ante la falta de continuidad, Kiko Casilla no es más jugador del Real Madrid y pasó a formar para del Leeds, club que es líder absoluto de la Championship. Además, el arquero español se mostró encantado porque será dirigido por el técnico sudamericano Marcelo Bielsa.

📝 #LUFC sign @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal from @realmadrid. Here are the goalkeeper's stats from his time spent at the Santiago Bernabeu. #EFL #MOT @slingsbysocial pic.twitter.com/jRIahEFMDg