Barcelona vs Levante EN VIVO EN DIRECTO: hora, día y canal por octavos de final de la Copa del Rey

Este jueves EN DIRECTO desde el Camp Nou (3:30 p.m. / Hora peruana), Barcelona vs Levante se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DIRECTV y beIN Sports por el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

Para este encuentro, Levante llega con una ligera ventaja tras el 2-1 conseguido en la ida, pero, sobre el papel, Barcelona es favorito para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey y, más, si tiene a Leo Messi en su equipo, un jugador que te marca la diferencia y puede definir un partido en solo un segundo. “Tenemos que poner el mejor equipo posible para intentar pasar", afirmó el técnico culé.

"Es un equipo que sabe lo que hace en momentos decisivos. Tiene jugadores de calidad. Intuyo que intentarán estar más juntos, aprovechar sus armas e intentar defendernos. Esperamos que haya un buen ambiente en el campo y que la gente nos ayude en los momentos de dificultad", señaló Ernesto Valverde.

Sin embargo, Levante saldrá hacer un partido inteligente y dar el batacazo en el propio Camp Nou. El equipo de Paco López sabe que en el fútbol todo es posible, por ello, sueñan con seguir avanzando en la Copa del Rey, y por qué no, llegar hasta a final, pero finalmente, los partidos hay que jugarlos y son 11 contra once quienes definen el marcador.

Barcelona vs Levante EN VIVO COPA DEL REY | POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Murillo, Miranda; Busquets, Arthur, Coutinho; Dembélé, Malcom, Suárez.

Levante: Fernández, Cabaco, Postigo, Chema, Coke, Prcic, Campaña, Simón, Rochina, Boateng, Mayoral.

