YouTube: jugador boliviano celebró gol a Chile simulando que 'nadaba' en el Sudamericano Sub-20 [VIDEO]

La Selección de Bolivia rescató un punto en su debut en el Sudamericano Sub-20 al empatar contra Chile. El primer gol del 'Altiplánico' fue de Ramiro Vaca, quien tuvo una curiosa celebración que no fue bien vista en el país sureño y que viene dando la vuelta en YouTube.



Apenas a los seis minutos del primer tiempo, Vaca vulneró el arco de Chile con un potente disparo. No obstante, su gol de gran calidad no fue lo que más llamó la atención.



Ramiro Vaca decidió hacer el gesto de que se encontraba nadando, haciendo una clara referencia al reclamo de Bolivia contra Chile para que tenga salida al mar.

"Fue simplemente un recordatorio de que Bolivia nació con mar y que siempre lo tenemos presente. No quiero entrar en polémica, fue un recordatorio nada más", aseguró el jugador de 19 años.

"Hemos sido respetuosos en el territorio chileno, porque el trato que nos han dado hasta ahora ha sido espectacular y estamos agradecidos de la hospitalidad que nos han brindado desde nuestra llegada", agregó.

Evo Morales se pronunció



Este tema no fue ajeno y hasta el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien celebró el gesto de Ramiro Vaca. "Orgullosos del amor a la tricolor boliviana y a nuestra reivindicación marítima, plasmados en el festejo de Ramiro Vaca", publicó en Twitter en referencia al hecho sucedido en el Sudamericano Sub-20.