Chileno que llamó 'muerto de hambre' a venezolano ofreció disculpas [FOTOS]

Nicolás Díaz no esperó mucho tiempo y se disculpó tras el grave insulto contra el colega de profesión venezolano, aunque parece que no le servirá de mucho, el futbolista después de sus graves palabras fue sincero a su manera expresando su más sentido arrepentimiento.

"Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Yo y mi familia tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma. Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha".

"Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este malentendido. Ahora a trabajar para poder seguir peleando por un cupo en el hexagonal. De todas maneras, me da mucha pena todas las amenazas que he recibido, que ha recibido mi familia, mi hermano y mi polola. Cometí un error por cosas que pasan en la cancha y ojalá que pronto se solucione todo".

