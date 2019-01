Manny Pacquiao vs Adrien Broner EN VIVO ONLINE HOY: ¿A qué hora y qué canal se transmite la pelea por el título peso Wélter? [GUÍA TV]

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner VER EN VIVO ONLINE: este sábado 19 de enero (9.00 p.m. - hora peruana; 11.00 p.m. - hora argentina) se dará la pelea por el cinturón peso wélter, que pertenece a 'Pacman' en el ring principal del MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada. La pelea de boxeo se podrá ver en directo para Perú y Latinoamérica será por el canal FOX Action (disponible en DirecTV, Movistar y Claro TV); mientras que el servicio PPV Showtime lo hará para todos los rincones de los Estados Unidos.

A sus 40 años, el púgil filipino Manny Pacquiao regresa a la actividad luego de caer ante al australiano Jeff Horn, por una polémica decisión de los jueces, y venciendo con comodidad, noqueando por primera vez en nueve años, al argentino Lucas Matthysse en 2018. El campeón de ocho divisiones diferentes espera una pelea muy reñida contra el estadounidense Adrien Broner, once años más joven que 'Pacman', quien es uno de los mejores del momento en la élite del boxeo internacional.

"Mi rival es rápido, bueno, tendré que prepararme bien para que la gente vea una buena pelea", señaló Manny Pacquiao. Para Adrien Broner, esta es su gran oportunidad de "ser una leyenda". Sin dudas, estaremos ante uno de los mejores combates del filipino, ya que 'The Problem' -sin tener mucho brillo- es considerado como uno de los mejores a seguir el éxito de Floyd Mayweather.

Precisamente, Adrien Broner amenaza con manda al retiro a Manny Pacquiao y así evitar que este pelea en una eventual revancha contra Floyd Mayweather. 'Pacman' está decidido ha demostrar del porque es el único boxeador que ha ganado en ocho divisiones diferentes.

Más allá de sus payasadas, Adrien Broner ha derrotado a talentosos boxeadores como: Antonio DeMarco, Paul Malignaggi, Carlos Molina, Emanuel Taylor, John Molina Jr y Khabib Allakhverdiev entre otros. Empató con Jessie Vargas y ha perdido apenas con Marcos Maidana, Shawn Porter y Mikey García.

"El cuerpo me dirá cuando parar. Ahora es momento de seguir enfocado en las próximas metas. No me he confiado de Broner, pero sí entiendo que lo puedo vencer y luego buscar otras peleas ante rivales de la talla de Mikey García", expresó Manny Pacquiao.

LOS MÁS ANSIOSOS#BoxeoxFOX | Faltan más de seis horas para que Manny Pacquiao y Adrien Broner suban al ring pero ya hay fanáticos que quieren ingresar al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



No te pierdas la pelea solamente en vivo por FOX Premium Action. Contrátalo ya! pic.twitter.com/4Ij623769T — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 19 de enero de 2019

Con el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, en disputa, tanto Manny Pacquiao como Adrien Broner están llamados a hacer una impresionante batalla y demostrar que las altas cifras en PPV se mantienen vigente en el boxeo.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Santo Domingo: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

CARTELERA: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

FOX PREMIUM ACTION EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar: Canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

FOX PREMIUM ACTION HD EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

SHOWTIME PPV EN DIRECTV PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 545 (Este; SD/HD)

Canal 546 (Oeste SD/HD)

Canal 547 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 548 (Showcase; SD/HD)

Canal 549 (Showtime Extreme; SD/HD)

Canal 550 (Showtime Beyond ; HD)

Canal 551 (Showtime Next; HD)

Canal 552 (Showtime Women; HD)

Canal 1545 (VOD)

SHOWTIME PPV DISH NETWORK PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 318 (Este; SD/HD)

Canal 319 (Oeste; SD/HD)

Canal 32 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 321 (Showcase; SD/HD)

Canal 322 (Showtime Extreme)

Canal 323 (Showtime Beyond)