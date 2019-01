Pacquiao calienta la pelea contra Adrien Broner con colosal mensaje

La expectativa crece más y más alrededor de los protagonistas de la lucha entre Manny Pacquiao vs Adrien Broner. Finalizada la conferencia de prensa previo al duelo, el boxeador filipino dio mensaje a su rival desde su Instragram.

Se puede ver en el post en plena conferencia a Manny sonriendo y los gestos de un Broner seguro de una victoria.

"Para él todo son millones, para mí es el boxeo". expresa la publicación.

En la rueda de prensa, Pacquiao se vistió con un buzo clásico mientras a su contrincante, Broner, luce muchas joyas encima de su vestimenta.

Horas después la cadena de televisión Fox Sports publicó en sus redes sociales un video donde se muestra a un fanático gritándole a Broner: "No eres Floyd Mayweather" y el pugilista replicó de inmediato "Y tú no eres ni m...".

¡NO LO COMPAREN CON MAYWEATHER!#BoxeoxFOX Los fans de Pacquiao le dijeron a Broner que no era Floyd y la respuesta de "The Problem" fue durísima. No te pierdas esta secuencia en el careo de los peleadores.



