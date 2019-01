¡Será el faraón! Cristian Benavente es anunciado como jugador del Pyramids F. C. de Egipto

Luego de cuatro temporadas en el Sporting Charleroi de Bélgica, el seleccionado peruano, Cristian Benavente, se convirtió en el nuevo jugador de Pyramids F. C, cuadro que juega la Premier League de Egipto. En su nuevo club, el "Chaval" ganará cerca de 3 millones de euros por temporada.

Cristian Benavente tuvo ofertas del Gent y Anderletch y dos clubes más de Bélgica. Sin embargo, lo económico primó para que el seleccionado peruano decida irse a la liga de Egipto.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد .. كرستيان بينافينتي نجم خط وسط منتخب بيرو ونادي شارلروا البلجيكي صاحب الـ 24 عاماً 🔵⚪🔥 pic.twitter.com/lEc9dC5fVq — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 22 de enero de 2019

El grupo empresarial que maneja a Cristian Benavente, logró que el jugador pueda ganar cerca de 3 millones de euros por temporada. Sin duda, uno de los sueldos más altos que ganará un seleccionado peruano.

Pyramids F. C ascendió a la Premier League de Egipto en la temporada 2014. Antes tuvo el nombre de Al Assiouty Sport. Por ahora marcha segundo en la liga local.

Turki al-Sheikh, multimillonario saudí, se hizo cargo del equipo en el verano del 2018. Cambio el nombre del equipo (por el actual que tiene) y contrató al entrenador argentino, Ricardo La Volpe, para realizar la función de Asesor Técnico.

Cristian Benavente jugará con tres sudamericanos; los brasileños Keno, ex Palmeiras y Rodriguinho, ex Corinthians. También está el ecuatoriano, Jhon Cifuente, ex U Católica.