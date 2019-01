Universitario vs U. de Chile: Alejandro Hohberg se va expulsado tras una entrada criminal [VIDEO]

Alejandro Hohberg no tenía necesidad de manchar su debut oficial con Universitario de Deportes, simplemente se estaba jugando un Amistoso Internacional ante un equipo importante como la "U" de Chile, pero el volante peruano-uruguayo entró con muchísima fuerza a un balón y se llevó por encuentro a su rival de turno.

El ex futbolista de Alianza Lima no lo podía creer porque desde su posición pensó que no era para tanto, pero la situación vivida entre él y el jugador de 'El Romántico Viajero' era justamente para una expulsión inmediata. 'El Enano' se barrió con todo y sin pensarlo dos veces intentó robar el esférico, pero se llevó la pierna y el árbitro no lo dudó.

Universitario de Deportes estaba haciendo pie en el 'Estadio de Concepción' en condición de visitante, sorprendiendo con el gol de Siucho en el principio de los 45 minutos iniciales, después complicándose solo con un blooper gracias a la poca comunicación entre José Carvallo y Junior Morales. Ahora se le sumó una expulsión totalmente justificada por vehemente entrada sin balón.

Alejandro Hohberg en la previa había generado una expectativa importante porque significaba ver por primera vez al delantero que llegaba desde 'el compadre', en teoría 'El Enano' había sido uno de los jugadores que mejor trabajó en la pretemporada que encargó el técnico Nicolás Córdova. Pero lamentablemente esta tarjeta roja destapó algunos reclamos en su contra.

EL DATO: