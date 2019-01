Selección Peruana Sub 20: ¿Cuáles son las opciones de clasificar al hexagonal final?

La Selección Peruana Sub 20 no pudo sacar un resultado positivo ante Ecuador y terminó cayendo 3-1 por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20. A pesar de sumar su segunda derrota consecutiva, los dirigidos por Daniel Ahmed mantienen sus chances intactas de pasar al hexagonal final.

¿Qué es lo que tiene que pasar para que la 'Blanquirroja' siga soñando con el Mundial de Polonia? Aún falta una jornada y Perú ya descansó en la segunda fecha por lo que en su último encuentro se juega la clasificación ante Argentina.

A la 'Bicolor' no le vale otro resultado que la victoria ya que se encuentra última en el grupo B con tres puntos al igual que Uruguay, que cayó ante Argentina por la mínima, pero los 'Charrúas' tienen una mejor diferencia de goles.

En la última jornada descansa Ecuador, que tiene nueve unidades y que ya piensa en la siguiente etapa por lo que los otros dos clasificados saldrán de los duelos entre Argentina vs Perú y Uruguay vs Paraguay. En caso la Selección Peruana logre el empate, quedará eliminada ya que los 'Albicelestes' harían cinco puntos mientras que la 'Blanquirroja se quedaría en cuatro y si no hay un vencedor en el duelo de los 'Charrúas', pasaría la 'Albirroja'.

Perú y Argentina se enfrentan este sábado 26 de enero en el estadio Fiscal de Talca. El duelo arranca a las 3:10 p.m. (hora peruana).