Ecuador vs Uruguay Sub 20 EN VIVO por la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano Chile 2019

Sudamericano Sub 20 EN VIVO | Ecuador vs Uruguay EN DIRECTO se enfrentan este viernes desde las 5:50 (hora peruana) por la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 Chile 2019. El encuentro se jugará en el estadio el Teniente de Rancagua vía TRANSMISIÓN ONLINE de Movistar Deportes.

#Sub20 | Nicolás Schiappacasse, Juan Manuel Boselli y Agustín Dávila en los trabajos de esta tarde en la cancha de Unión Coya. pic.twitter.com/DPKW8Pox2M — Selección Uruguaya (@Uruguay) 31 de enero de 2019

El único puntero de este Hexagonal, Ecuador con tres puntos, quiere seguir con su racha ganadora en este ronda final del torneo. Por ello, el equipo de Jorge Célico continuará confiando en su tridente de ataque: Alvarado, Rezabala y Campana.

Y tras bajarse a un grande de sudamérica como es Argentina, ahora irán por un Uruguay que salvó la ropa en los minutos finales de su partido pasado al empatar 1-1 contra uno de los favoritos de este certamen, Venezuela.

Por otro lado, Uruguay intentará la poderosa ofensiva de su rival de este viernes, que hasta el momento es el más goleador del torneo con 10 goles en cinco partidos jugados. Por ello, Fabián Coito volverá a mandar al ruedo a su dupla de gala: Agustín Dávila y Nicolás Schiappacasse.

SUB 20 | Próximo partido de nuestra Mini Tri, en el hexagonal final del @Sub20Chile2019 Viernes 1 de febrero 17h50 vs @Uruguay 🇪🇨 pic.twitter.com/IgVuELnLup — FEF Ecuador (@FEFecuador) 30 de enero de 2019

Ecuador vs Uruguay Sub 20 EN VIVO | Alineaciones probables

Ecuador: Wellington Ramírez; John Espinoza, Jackson Poroso, Richard Mina, Diego Palacios; Gonzalo Plata, José Cifuentes, Emerson Espinoza, Alexander Alvarado; Jordan Rezabala y Leonardo Campana.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Juan Boselli; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse.

#Sub20 | Los trabajos de hoy en cancha comenzaron con ejercicios físicos y de coordinación a cargo del Prof. Sebastián Urrutia. Los goleros entrenan junto a Carlos Nicola. pic.twitter.com/n1wFbg9Bxl — Selección Uruguaya (@Uruguay) 31 de enero de 2019

HORARIOS DEL Ecuador vs Uruguay SUB 20 EN VIVO | Sudamericano Chile 2019

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.50 p.m.

Estados Unidos: 5.50 p.m. (ET) / 2.50 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.50 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.50 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.50 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.50 a.m.(del día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE Ecuador vs Uruguay SUB 20 EN VIVO ONLINE por el Sudamericano Chile 2019?

En Internet el duelo entre ARGENTINA vs ECUADOR por el Sudamericano Sub-20, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.