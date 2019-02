Medhi Benatia, flamante fichaje del fútbol catarí, reveló que rechazó al Manchester United por motivo religioso

Mehdi Benatia, capitán y uno de los futbolistas más importantes de la selección de Marruecos, decidió dejar el fútbol de primer nivel por Catar. Así como lo lee. El defensa pudo seguir en la Juventus o aceptar la oferta del Manchester United, pero optó por la propuesta del Al-Duhail catarí.

Era de esperarse que la decisión de Benatia no iba a gustar a muchos, como a la prensa de su país. El exfutbolista del Bayern Múnich no tardó en responder a las críticas: "Quiero que todos respeten mi decisión porque fue lo mejor para mí y para mi familia. Quiero que mis hijos crezcan en una atmósfera islámica".

Eso sí, Mehdi Benatia confía en que su fichaje por el fútbol catarí no impida su continuidad en la selección de su país. "El seleccionador me conoce bien y si ve que no me merezco estar con el equipo nacional, respetaré esta decisión", afirmó.

Benatia no es único fichaje de renombre que acaba de hacer el Al-Duhail de Catar. Además, acaba de llegar el japonés Shoya Nakajima, procedente del Portimonense portugués por 35 millones de euros.

Curiosamente el club catarí pertenece también a Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y la gran interrogante en la prensa extranjera es si esta jugada no es parte de una estrategia del club francés para fichar a ambos jugadores y así tenderle una trampa al Fair Play Financiero.

EL DATO:

Medhi Benatia, a sus 31 años, ha jugado anteriormente en clubes como Tours, Lorient, Clermont, Udinese, Roma, Bayern y Juventus.