San Martín recibirá jugoso monto por la venta de Christian Cueva a Santos

Álvaro Barco está feliz por el progreso que ha tenido uno de los jugadores que vio crecer desde pequeño, el caso de Christian Cueva con la Universidad San Martín es una historia de amor prácticamente infinito. 'Aladino' ahí debutó, se mostró como tal, derrochando talento y mostrando sus dotes de buen futbolista.

Por eso cuando se le consultó en Radio Ovación sobre la actualidad del enganche peruano, Barco sostuvo lo siguiente: "Nosotros los conocemos de muy chico, sabíamos que iba a ser muy duro ir a Rusia y no solo por la calidad de vida, sino por el juego. Ahora yendo a Santos le va a ir muy bien, porque ya conoce el fútbol brasileño. Valorarán más su técnica".

Asegurando que muy aparte de la buena relación que hay con el futbolista dentro de 'la entidad santa', existe un dinero de por medio que funcionará para potenciar las arcas de la Universidad San Martín: "Por los derechos de solidaridad, no sé todavía los términos de la operación. Nos caerá el 5 % de lo que es derecho de solidaridad".

Detalles más sobre Christian Cueva, les desea los mejores augurios para su trabajo nuevo dentro del Brasileirao. Sobre el equipo donde ejerce la gerencia deportiva, Álvaro Barco, sentenció: "Estamos haciendo una buena pretemporada, no solo por la parte física, sino por los partidos amistosos. Este sábado tendremos un partido de práctica contra Cristal, a puertas cerradas".

EL DATO:

Christian Cueva luchó hasta el final su salida de Krasnodar, era Independiente, pero finalmente caerá en Santos FC.

📢Desde el 2020, el Santos deberá pagar los US$ 7 millones al Krasnodar por el pase de Christian Cueva. Cabe recordar que un 10% irá a las arcas del Sao Paulo y otro 5% a San Martín por derechos de formación.

US$ 700 mil para Sao Paulo

US$ 350 mil para San Martín