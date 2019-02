Caso Emiliano Sala: Las interrogantes que todavía no han sido resueltas

Emiliano Sala era uno de los tantísimos jugadores sudamericanos, especialmente argentinos, que iniciaron su carrera fuera de su país. Francia cobijó dentro de sus entrañas al espigado delantero (1.87 m) nacido un 31 de octubre de 1990 en Cululú, Santa Fe.

A pesar que la vida empezó a golpearlo, en sus inicios como futbolista, de la manera más dura (préstamos constantes e inestabilidad en los clubes de Francia) no delimitaron ni detonaron sus anhelos. Los mismos sueños que lo obligaron a partir de su tierra en busca de su felicidad, en busca de su máxima.

Aunque el mundo haya perdido a un hijo, su existencia espiritual estará en la retina de los que llegamos a conocer y vivir su historia. No obstante, el mundo terrenal reclama las 'bondades' que nos hacen superior los unos a los otros. La 'competitividad' exige lo suyo: Nantes y Cardiff City entraron en una batalla legal por el pago de los 17 millones de euros por la carta pase de Emiliano Sala.

"El contrato de traspaso es válido desde el momento en el que es declarado ante la FIFA. Si es ese el caso, en principio el Cardiff debería pagar los 17 millones al Nantes, pese a que el jugador haya desaparecido (fallecido) [...] En cualquier caso, alguien tendrá que pagar los 17 millones de euros", refirió la abogada Alexandra Cohen en entrevista a RCN Radio.

"Si el club de Cardiff es propietario del jugador y lo aseguró, entonces la garantía de deceso podrá ser activada", explicó Laurent Cellot, especialista en seguros deportivos. No obstante, a pesar que todavía no existe un acuerdo entre ambas instituciones, los directivos del club Playas de Calviá, han iniciado los movimientos necesarios para cobrar el porcentaje que le pertenecería por derechos de formación.

Emiliano Sala formó parte del equipo español a los 17 años del Mallorca "Soledad", club que fue transferido - en el año 2016 - a el Playas de Calviá. Recordemos que el reglamento FIFA permite el pago de los "Derechos de Formación" a los clubes que introdujeron al futbolista a la vida profesional. Este incentivo está presente hasta los 28 años, tal y como sucedió con el traspaso de Christian Cueva al Santos FC: Universidad San Martín de Porres cobró un 5% de la totalidad del traspaso.

Las diligencias para dar con los responsables del fatídico accidente que cobró la vida de Emiliano Sala y, presuntamente la del piloto David Ibbotson, se iniciarán en breve. Una de las grandes circunstancias a analizar es el audio de voz enviado por Emiliano Sala a un grupo de amigos previo al despego de Nantes con destino a Cardiff. El desaparecido atacante dio indicios de que algo no andaba bien. "Si en un hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Así que ya saben. Papá, ¡qué miedo que tengo!", refiere el último registro de Sala.