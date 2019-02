Hinchas del Southamptaron fueron detenidos por burlarse de Emiliano Sala [VIDEO]

Increíble, pero cierto. El fallecimiento de Emiliano Sala ha enlutado el mundo del fútbol y en la Premier League se viene guardando un minuto de silencio por el argentino, sin embargo, a dos hinchas poco les importó aquello al realizar gestos repudiables durante el Southampton vs Cardiff City.

Mientras se jugaba el partido, dos fanáticos del club local empezaron a mover sus brazos simulando el vuelo de un avión, en clara burla al deceso de Emiliano Sala. Pese al calificativo de "enfermos" con el que fueron tildados por hinchas del Cardiff City y hasta de su propio club, los antes mencionados siguieron con lo suyo.

Lo rescatable fue que la Policía de Hampshire identificó a los malos hinchas y los detuvieron. Además, se enfrentan a una pena de tres años sin poder acudir a una cancha de fútbol.

Si aquello no fuera poco, su propio club emitió un comunicando repudiando sus burlas y anticipando una sanción de por vida: "El Southampton Football Club puede confirmar que dos fanáticos fueron detenidos y sus datos fueron tomados por la policía durante nuestro partido contra Cardiff City el sábado. El club continuará trabajando para identificar a las personas que se considera que han hecho gestos indecentes hacia los partidarios de Cardiff. Tal comportamiento no tiene lugar en nuestro juego y no será tolerado en St Mary's".

En el campo, Cardiff City honró la memoria de Emiliano Sala con un triunfo por 2-1 al Southampton y así salió de la zona de descenso de la Premier League.

EL DATO:

El Cardiff City acordó un pago de 17 millones de euros por el pase de Emiliano Sala con el Nantes. Hasta ahora, el club inglés no paga la cifra al club francés.