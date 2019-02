EA Sports y el increíble gesto que tuvo con Sala en el FIFA 19 [FOTO]

Desde que se confirmó la triste noticia (muerte de Emiliano Sala) que tenía en vilo al mundo, EA Sports no dudó en emitir un comunicado con la finalidad de rendir un sentido homenaje al atacante argentino. ¿De qué se trata?

Uno de los puntos que detalla, en dicha carta, es que el jugador no volverá a salir en sobres. Asimismo, será retirado del FC Nantes. Esa medida se tomó este jueves con el objetivo de respetar a los familiares de la víctima.

Cuando se supo la desaparición de Emiliano Sala, algunos 'gamers' aprovecharon la situación para elevar su precio al tope: 40 mil monedas en su carta In Form y 10K en su versión normal (gold rare).

Ello no fue del gusto por parte de la familia de EA Sports, que no tuvo mejor idea que regularizar su precio. Asimismo, indicar que el jugador será retirado de la plantilla de FC Nantes y, además, ya no saldrá en sobres.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo, por segundo año consecutivo, fue portada en el videojuego. También lo fue en el FIFA 18.