FIFA 19: Rashford, elegido el 'Mejor jugador de enero' en la Premier [FOTO]

Marcus Rashford fue el mejor del mes de enero y, por ende, fue reconocido por elegido como el 'Player of the Month' de la Premier League. El inglés ya tiene una nueva carta especial y sus estadísticas son brutales.

Para hacer el 'SBC' (Squad Building Challenges) de Rashford deberás tener alrededor de 500 mil monedas, pues se trata de uno de los futbolistas más veloces del juego y porque milita en la liga inglesa. Acá te dejamos su requerimientos.

Marcus Rashford, elegido el 'Mejor jugador de enero' por encima de Victor Lindelöf, Alexandre Lacazette, Joshua King, Tom Heaton y James Ward-Prowse. El inglés marcó 3 goles en 356 minutos y ello le valió para hacerse acreedor al 'POTM' de enero.

Estos son los Desafíos de Creación de Plantilla que te piden para hacer el 'SBC' de Rashford: England (87k), Premier League (127k), The Red Devils (143k) y Player of the Month (154k). Solo tienes 13 días (desde hoy) para hacerlo.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo tiene su carta normal (gold rare), carta especial de Champions League, Champions League e In Form.