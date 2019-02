Resident Evil 2 Remake destrona al FIFA 19 como el videojuego más vendido de la PlayStation 4 en enero

El Resident Evil 2 Remake, versión mejorada por Capcom del clásico videojuego "survival horror" de 1998, alcanzó notables números en ventas durante sus primeras tres semanas de salir el mercado. El recibimiento de los fanáticos de la vieja escuela y la actual generación ha sido muy positiva aquello también se vio reflejado en las cifras del "store" de la PlayStation 4 en el mes de enero.

De acuerdo a la información del blog oficial de Sony, el Resident Evil 2 Remake obtuvo el mayor número de descargar en apenas dos semanas de su estreno que fue el 19 de enero, donde además llegó superar los 5 millones, y se pone por encima de otros fuertes videojuegos como Grand Theft Auto V, FIFA 19, Need For Speed Payback, entre otros más.

Además, Capcom está trabajando para su entrega el DLC del Resident Evil 2 Remake llamado "Ghost Survivors", que tendrá tres historias diferentes (tal y como sucedió en Resident Evil 7), sin los protagonistas Leon Scott Kennedy y Claire Redfield para no perder el primer lugar de preferencia. La buena noticia es que estás llegaron de forma gratuita para las personas que ya compraron el juego el próximo 15 de febrero.

Tras el éxito del Resident Evil 2 Remake, Capcom se está tomando muy en serio la idea de realizar un nuevo "remake" para el Resident Evil 3, videojuego de 1999, con Jill Valentine y Némesis.

PlayStation 4

1. Resident Evil 2 (Nuevo)

2. Grand Theft Auto V (5)

3. FIFA 2019 (1)

4. Need For Speed Payback (Vuelve a la lista)

5. Playerunknown’s Battlegrounds (2)

6. Kingdom Hearts 3 (Nuevo)

7. The Sims 4: Deluxe Party Edition (Vuelve a la lista)

8. The Forest (9)

9. Rocket League (12)

10. Battlefield V (3)

11. Call of Duty: Black Ops 4 (4)

12. Assassin’s Creed Origins (Vuelve a la lista)

13. Rainbow Six: Siege (Vuelve a la lista)

14. Minecraft (13)

15. Star Wars Battlefront 2 (Vuelve a la lista)

16. Gang Beasts (17)

17. Red Dead Redemption 2 (7)

18. Marvel’s Spider-Man (8)

19. Battlefield 1 (18)

20. Gran Turismo Sport (20)

PlayStation VR

1. Beat Saber (1)

2. Astro Bot Rescue Mission (2)

3. Creed: Rise to Glory (4)

4. Job Simulator (3)

5. Superhot VR (5)

6. Arizona Sunshine (6)

7. Doom VFR (8)

8. The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Vuelve a la lista)

9. Everest VR (10)

10. Batman: Arkham VR (9)

Contenidos descargables

1. Fortnite – The Cobalt Pack (Nuevo)

2. Fortnite – The Summit Striker Pack (1)

3. Fortnite – Frozen Legends Pack (2)

4. Fortnite – Standard Founder’s Pack (3)

5. Marvel’s Spider-Man – The City that Never Sleeps (5)

6. Rocket League – McLaren 570S Car Pack (6)

7. Red Dead Online – One Time Special Offer: 25 Gold Bars (Nuevo)

8. Call of Duty: Black Ops 4 – Black Ops Pass (7)

9. Fortnite – Deep Freeze Bundle (4)

10. Rainbow Six Siege – Year 4 Pass (9)