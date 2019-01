Resident Evil 2 Remake: ¿Cómo matar o escapar del Tyrant Mr X? Guía para PlayStation 4 y Xbox

Resident Evil 2, el famoso videojuego de Capcom que revolucionó el género Survival Horror allá por 1998, ha tenido un regreso soñado tras 20 años con su remake, que salió a la venta de manera física y online el último viernes 25 de enero para las consolas PlayStation 4 y Xbox y, también, PC. Es un homenaje fantástico para los veteranos que crecieron con la misión inesperada de Leon Scott Kennedy y Claire Redfieldl, personajes principales de la historia. Asimismo, ha tenido un gran recibimiento de la nueva generación, ya que sus números en ventas lo respaldan en menos de una semana de su estreno.

Sin entrar a los SPOILERS, uno de los enemigos que siempre tendremos detrás de nosotros en el Resident Evil 2 Remake será el Tyrant conocido como Mr X. Una criatura gigante creado con la máxima potencia del Virus T. El modelo T-00 es definido como un "superzombi" que tiene como objetivo cazar a su víctima hasta acabar con ella. Te perseguirá por todas partes. Es muy similar a Némesis. Sin embargo, este es menos veloz y menos inteligente, pero es igual de peligroso, sobre todo cuando llega a su máximo nivel.

¿Se puede matar a Mr X en Resident Evil 2 Remake?

Sí, pero no. No al principio, desde luego. El propio juego ya nos recalca en cada pantalla de carga (tras morir ante Tyrant) que es completamente indestructible, por muchos disparos a la cabeza que le propinemos (se le puede quitar el sombrero de un disparo) o incluso en el pecho. Nada puede cargárselo y esto tiene una explicación muy sencilla: porque tiene un papel esencial en la historia del videojuego.

¿Cómo escapar del Tyrant Mr X en Resident Evil 2 Remake?

Atento al sonido de sus pisadas y al que hace al abrir puertas. Es fácil de identificar y puedes intentar esconderte hasta que pase el peligro.

Si lograste toparte con él, trata de alejarte lo más lejos posibles. Sea en la comisaría, la Sala de Operaciones o el Cuarto Oscuro, Mr X tendrá que recorrer todo el camino para alcanzarte. No tiene la habilidad para teletransportarse.

Si no te ve, no te perseguirá. Por ejemplo, si estás en la biblioteca y le oyes, pero no tiene una línea de visión directa hacia ti, es decir, que haya estanterías de por medio, no te perseguirá.

Si escuchas cómo cambia la música, te ha visto. Y para cuando eso pase, el Tyrant Mr X caminará más rápido, pero nunca llega a correr. No es Nemesis. Es mucho más mecánico, pero posee una fuerza similar.

El 80% de las veces empezará golpeando con su puño derecho (no siempre eh), así que intenta esquivarlo rodeándolo por su izquierda.

No puedes matarlo. Puedes aturdirlo temporalmente disparando a la cabeza (el abrigo es antibalas).

A diferencia de la versión de Resident Evil 2 de 1998, Mr X no es hostil hacia otros enemigos ni es atacado por ellos. No intentes llamar su atención hacia un pasillo con Lickers para que se enfrente a ellos. No sirve de nada. Tus posibilidades sobrevivir serán 1 a 10.

No puede entrar a la habitación donde se encuentra los baúles y las máquinas de escribir, el Tyrant no entra. No obstante, si sabe que estás por ahí, se quedará rondando durante un rato. ¡Ojo, no te acerques mucho a la puerta cuándo estés dentro o te caerá un golpe!