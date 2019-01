Netflix estaría desarrollando una serie de Resident Evil

Netflix apostará por traer una de las series más especiales para los amantes de los videojuegos: Resident Evil. Así, se dio a conocer que el servicio de streaming está preparando un remake para estrenar próximamente.



Según dio a conocer Deadline, el lanzamiento del remake de Resident Evil 2 le ha dado la idea a Netflix de ampliar el universo de esta franquicia.



La producción de Resident Evil estaría a cargo del equipo de la producción de la franquicia de la saga de película, protagonizada por Milla Jovovich.



Pese a ello, no está confirmado que la serie tenga relación con el universo de las películas, dado que el contexto no está especificado si será dentro del primer tercio de la franquicia canónica, con los sucesos de la mansión y Raccoon city o bien de la segunda parte con la internacionalización de la epidemia.



Cabe señalar que no se espera ver a Milla Jovovich o a Paul W.S Anderson involucrados con este nuevo proyecto de Netflix, ya que ambos están ocupados con otra franquicia de videojuegos: Monster Hunter.