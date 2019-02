Emiliano Sala: UEFA decreta minuto de silencio en partidos de Champions y Europa League

Sentido homenaje. La UEFA dispuso realizar un minuto de silencio en los partidos de la Champions League y Europa League de esta semana en memoria del futbolista argentino Emiliano Sala, quien falleció en un accidente aéreo.

Los equipos que participen en esta jornada también podrán utilizar brazaletes negros para recordar al jugador del Nantes de Francia, cuyo cuerpo fue hallado en las profundidades del Canal de la Mancha dentro de la avioneta que cayó al mar el pasado 21 de enero.

"Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Emiliano Sala", manifestó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, recientemente elegido para asumir dicho cargo.

Además, el directivo solicitó a "todos los aficionados del continente que presenten sus respetos a su memoria en los próximos días" y se honre el minuto de silencio en los distintos estadios.

RELACIÓN DE PARTIDOS CHAMPIONS LEAGUE

12 DE FEBRERO

Manchester United vs PSG (3:00 p.m.)

Roma vs FC Porto (3:00 p.m.)



13 DE FEBRERO

Ajax vs Real Madrid (3:00 p.m.)

Tottenham vs Borussia Dortmund (3:00 p.m.)