Claudio Pizarro se convierte en el goleador más longevo de la Bundesliga [FOTOS Y VIDEOS]

Claudio Miguel Pizarro Bosio con sus 40 años de edad sigue siendo un jugador bastante importante para el conjunto de Werder Bremen, porque el delantero peruano que lleva toda una vida bastante larga en el fútbol internacional, sigue haciendo historia en la Bundesliga como liga principal y hoy hace unos instantes estableció un nuevo récord en sus espaldas.

'El Conquistador de los Andes' se convirtió héroe con haber marcado el gol al último minuto del cotejo contra un equipo como el Hertha Berlín, generando un resultado sumamente positivo como el empate final entre su conjunto Werder Bremen y el cuadro capitalino el por la fecha n°22, 'Pizarrinha' ahora mismo es el jugador con mayor edad en anotar en liga alemana, según el libro estadístico del fútbol germano.

Apenas terminó el partido; Claudio Pizarro, habló sobre el partido y se mostró feliz por superar a un jugador mítico como Mirko Votava, quien hasta hoy era el goleador más longevo de la Bundesliga: "Estoy orgulloso de mí mismo. Espero que este récord nunca se rompa", sostuvo el futbolista peruano más exitoso en el ámbito de clubes.

Adjuntando también que este récord lo tiene muy tranquilo, manteniéndose como elegible dentro del plantel principal y lo motiva a seguir trabajando ciento por ciento: "No pensé nada de eso durante el juego. Pero cuando hice el gol, supe directamente que tenía el récord. Es por eso que lo celebré muy animado". Mientra que uno de sus compañeros; Sebastian Langkamp, defensa del Werder Bremen, se rindió ante el atacante 'blanquirrojo': "Esto con Claudio es un cuento de hadas, y espero que siempre mantenga el récord para poder decirles a mis hijos el cuento de hadas de Claudio Pizarro".

EL DATO:

Claudio Pizarro llegó a la Bundesliga en la temporada 1999-2000 con Werder Bremen.

⚽️ Claudio Pizarro has scored a goal in the Bundesliga for 21 years in a row:



✅ 1999

✅ 2000

✅ 2001

✅ 2002

✅ 2003

✅ 2004

✅ 2005

✅ 2006

✅ 2007

✅ 2008

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019



🙌 Legendary streak. pic.twitter.com/2rDY5N5vLf