El sueño de Carlo Ancelotti: “Me gustaría un Nápoles con el carisma del Atlético de Madrid”

El entrenador del Nápoles, Carlo Ancelotti, se refirió a la identidad de su equipo a vísperas del duelo con Juventus, rival del Atlético de Madrid en la Champions League.

El entrenador aseguró: "el Nápoles es un equipo que tiene una identidad clara. Cuando perdemos nuestra identidad en el campo, es cuando perdemos esta claridad, nos perdemos por poco”, en una entrevista a ‘Il Napolista’.

Acto seguido, Carlo Ancelotti agregó: "el Atlético de Madrid no juega mal, te hace jugar mal. No te deja jugar como deseas. Es un estilo que me gusta. Creo que al final la calidad del juego siempre paga, pero la calidad del partido debe estar respaldada por muchos otros valores igualmente importantes que son la determinación, la malicia en ciertas circunstancias, la personalidad, la responsabilidad que uno debe asumir. Lo que llamas ‘cazzimma’ en Nápoles . Me gustaría un Nápoles así”.