Real Madrid: Ancelotti reveló que por culpa de Gareth Bale fue despedido

El actual entrenador del Napoli en Italia habló con referencia a su ex equipo donde dirigió y ganó la famosa 'Décima', Carletto Ancelotti reveló tras mucho tiempo de silencio cómo es que se dio su salida del Real Madrid. El técnico italiano recordó que el principio de sus discusiones con el actual presidente 'merengue' iniciaron por que él cambió a su 'niño mimado' tras un error clamoroso.

Florentino Pérez invirtió un dinero muy importante para traer a Gareth Bale directo de Tottenham y quizás ese sea el motivo principal para tenerlo como uno de sus preferidos, al menos eso se conoce por los rumores que llegan desde España. A esa oleada se sumó unas declaraciones del técnico italiano; Carlo Ancelotti, quien aprovechó la coyuntura para soltar un tremendo dardo.

"No todos los futbolistas deben ser buenos, por supuesto. Pero el altruismo en un grupo es ciertamente un factor importante. Y luego, si hay algo que me vuelve loco, es el egoísmo en el campo. Cuando un jugador tiene que pasar la pelota y no pasa. También pagué en primera persona. En Madrid, el motivo de la discusión con Florentino Pérez fue el reemplazo de Bale en un partido en Valencia. Tenía que pasarle el balón a Benzema, quien habría marcado un gol sencillo pero tiró. Lo quité y hubo la guerra", señaló el entrenador europeo al medio 'Il Napolista' en calidad de exclusiva.

Comparando su actual trabajo en el Napoli, con lo que fue su periplo por la Liga Santander (fútbol español precisamente): "Napoli no es un equipo egoísta. Absolutamente no. Quizás para un atacante el exceso de altruismo sea una limitación. Tal vez. Un poco de egoísmo sirve, pero que no se exagere", finalizó tras haber expuesto a todo el mundo que Gareth Bale indirectamente causó su salida, porque Florentino Pérez se negó a aceptar que cambian a su jugador preferido.

EL DATO:

Real Madrid en la temporada 2016 ganó La Liga, Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

