Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO fecha 26 de la Liga Santander

Este viernes (3:00 p.m / hora peruana 9:00 p.m. hora España), Rayo Vallecano vs Girona se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DIRECTV SPORTS en el estadio de Vallecas en un duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga Santander. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

Míchel "Estamos dolidos con el último partido. Queremos demostrar a nuestra gente que nos vamos a dejar el alma por conseguir un objetivo que es muy complicado pero que depende de nosotros. El otro día dimos un paso atrás y eso hay que cambiarlo" #RayoGirona — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 28 de febrero de 2019

En el Rayo Vallecano, Luis Advíncula pasó de ser titular indiscutible a no ser tomado en cuenta durante los dos últimos partidos. Sin embargo, Míchel tiene claro que debe mandar su mejor once para sacar adelante este marcador y sumar tres puntos que le ayude a salir de las últimas posiciones.

“Es un partido importantísimo. Vital para nosotros. Entre todos vamos a sacarlo. Jugar en Vallecas es espectacular y les necesitamos a todos. La unión hace la fuerza. Necesitamos a todo el mundo para competir en esta categoría tan difícil", dijo el técnico de Rayo Vallecano sobre el encuentro ante Girona.

Sin embargo, al frente no estará un rival nada fácil. El equipo de Eusebio Sacristán viene de un importante empate ante la Real Sociedad, pero en el anterior partido dio el batacazo en el Santiago Bernabéu al vencer 2-1 al Real Madrid.

Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO | Posibles alineaciones por la Liga Santander

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Velásquez, Ba, Luis Advíncula, Tito, Imbula, Comesaña, Moreno, Embarba, De Tomás, Trejo.

Girona: Bono, Ramalho, Alcalá, Juanpe, García, Douglas Luiz, A. García, Granell, Portu, Lozano, Stuani.

Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO | Guía de canales por la Liga Santander

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

Canadá beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub HD Croatia

Dinamarca Strive Sport

Dominica SportsMax 2, SportsMax App

República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Sports 2, Now Player, Now E

Internacional Facebook Live, Bet365

Italia DAZN

Jamaica SportsMax 2, SportsMax App

Japón DAZN, SportsNavi Live

Corea del Sur SPOTV ON, SPOTV2

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Nigeria SuperSport 7 Nigeria, SuperSport 7

Noruega Strive Sport

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia Eleven Sports 3 Poland

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2, SportsMax App

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Rumania Telekom Sport 4 Romania

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

España Gol, Movistar+

Suecia Strive Sport

Suiza DAZN

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes