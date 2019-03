EN VIVO │ Arsenal 1-0 Rennes por la UEFA Europa League

34' ¡ATAJADÓN DE CECH! Después de un tiro libre de Ben Arfa, el portero de Arsenal reaccionó perfecto y la botó al corner.

32' Posición adelantada de Aubameyang, el delantero del Arsenal estaba mano a mano pero inhabilitado.

29' ¡UFFFFFFFF SE SALVÓ RENNES! Tras una buena jugada de Iwobi, y un centro para Shkodran Mustafi. El remate final del defensor central se fue ancho.

27' Falta de Sokratis.

25' Controla el balón fácilmente el cuadro de Arsenal, es cuestión de tiempo para que llegue el segundo tanto.

22' Intentó por izquierda Iwobi con un disparo peligroso, casi se le cuela en un ángulo al portero de Rennes.

19' Nacho Monreal recibió una falta en su zona defensiva, golpe en sus genitales.

17' Falta de Benjamin André.

15' Grenier nuevamente intentó después de un rebote, gran centro de Ben Arfa. Segunda ocasión consecutiva para el Rennes.

13' Buen disparo de tiro libre de Grenier, intentando sorprender al veterano Peter Cech. Fue una jugada peligrosa para el cuadro local.

11' ¡UFFFFFFFFF! Se salvó el Rennes, tras una gran jugada de Iwobi que tocó para Torreira pero su remate la atajó perfecto el portero Koubek.

7' Falta de Pierre-Emerick Aubameyang, intentando presionar en salida al Rennes.

5' Falta de Lucas Torreira en el centro del campo.

¡GOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL! Tremendo remate de Alex Iwobi, el extremo nigeriano intentó engañar a su rival con un movimiento para encarar y sorprendió a todos con el primer tanto del cotejo.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

¡EQUIPOS EN EL CAMPO DE JUEGO!

XI ARSENAL: Cech; Mustafi, Koscielny, Sokratis, Monreal; Xhaka, Torreira, Mkhitaryan; Özil; Iwobi, Aubameyang.

