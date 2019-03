Real Madrid: compañero de Christian Cueva tiene prohibido mencionar al club

El delantero del Santos FC, Rodrygo Goes, quien tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid, fue abordado por los medios de comunicación al término de la victoria del 'Peixe' 4-0 sobre el América por la Copa de Brasil, con un gol suyo, sin embargo no deseó hablar sobre su futuro.

Rodrygo fue muy claro al señalar que tiene prohibido responder todo tipo de interrogantes que tengan que ver con un acuerdo con el Real. “Es una pregunta que me prohíben responder. No voy a contestar y bien sabéis los periodistas que no pienso hablar nada sobre eso", señaló.

Además, el atacante de 18 años, mencionó el caso de Vinicius y lo tomó como un ejemplo. "No hay motivo para responder aún esa pregunta. Sólo el tiempo lo dirá. Hablaron muchas cosas de Vinicius antes de irse a Europa y él ha echado por tierra todo. Ahora no es el momento de hablar. Con entrenamientos y partidos será cuando pueda, ahora no vale la pena", sostuvo.

Como se sabe, el destino de Rodrygo -actual compañero de Christian Cueva en el Santos- se encuentra en el Real Madrid, no obstante, todavía no es seguro su permanencia en el primer equipo 'merengue' debido a su juventud.