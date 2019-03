Santiago Solari sobre la Liga Santander: "Matemáticamente hay opciones"

Real Madrid jugará este fin de semana contra el Valladolid en medio de un panorama complicado. Todo esto debido a su prematura y trágica eliminación de la Champions League por parte del Ájax además de las derrotas del Barcelona que lo dejó fuera de la Copa del Rey y muy lejos de la cima de la Liga Santander.

Previo a dicho encuentro, el técnico Santiago Solari brindó una conferencia de prensa para hablar con los medios. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la demora del estratega, puesto que llegó una hora después a la establecida.

Cuando se le preguntó si su tardanza se debió a que se reunió antes con la plantilla, respondió: "Esto es en la intimidad y se queda en el vestuario. De todas formas al autocrítica no es algo que se haga de manera puntual por una derrota".

Tema aparte, se le preguntó sobre su posible salida en caso no gane ante el Valladolid: "No son valoraciones para mí. Soy entrenador. Mi obligación es hacerlo lo mejor. No es el momento más bonito. Tenemos una obligación profesional y hay que quedar lo más arriba. Matemáticamente hay opciones".

En cuanto a cómo asumirá este cotejo, el 'Indiecito' expresó: "Con profesionalismo, sirve porque se ve quien da la cara, quien desaparece, quien está contento, quien está triste, quien se rebela contra la situación".

Finalmente, explicó la situación por la que está pasando el hincha madridista en estos momentos: "Es un momento doloroso pero no es incompatible con el agradecimiento o el reconocimiento del orgullo y el honor de este equipo tras más de 1.000 días campeón de Europa. No lo veremos probablemente más en otro club. La autocrítica puede ir de la mano con el reconocimiento a este periodo glorioso. Pueden ser despedidos de una competición con aplausos y luego empezar ese proceso de reconocimiento".