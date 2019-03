Cristiano Ronaldo afirma que la Juventus tiene confianza para derrotar a Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo no piensa en otra cosa que volver a alzar el trofeo de la Champions League al término de esta temporada. No la tiene fácil debido a que en la ida de los octavos de final la Juventus cayó en el Wanda Metropolitano por un marcador de 2-0 ante el Atlético Madrid. Ahora, en la vuelta, la 'Vieja Señora' tiene que ganar y no dejar que los colchoneros anoten, pues obligarían a hacer más goles al cuadro italiano.

Uno de los hombres abanderados de la Juventus es Cristiano Ronaldo, su máximo goleador en la presente temporada. El portugués habló en conferencia de prensa y dejó en claro que en la mente del equipo solo está ganar para pasar a la siguiente ronda y están con la confianza necesaria para poder hacer eso posible y sacarle una nueva alegría a todos los aficionados que llenarán las tribunas del Juventus Stadium.

"El equipo tiene confianza en que puede hacer un gran partido y yo también la tengo. Podemos de verdad vivir una noche especial, tanto en el césped como en las gradas. Nadie esperaba perder en la ida, pero todo puede pasar. Nosotros queremos dar una gran respuesta en nuestra casa, ante nuestra hinchada", fueron las primeras palabras de Cristiano Ronaldo, quien será titular el día de mañana.

Además, Cristiano Ronaldo también quiso analizar un poco a su rival, Atlético Madrid: "El Atlético es un equipo fuerte, lo saben todos. Se defienden bien, no arriesga y sale al contragolpe, pero estamos listos. queremos hacer cualquier cosa para ganarles. Los detalles harán la diferencia, pero queremos pasar de ronda e ir a los cuartos de final".