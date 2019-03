Claudio Vivas confirmó a la primera baja para enfrentar a Godoy Cruz por la Copa

Sporting Cristal recibe este martes (7:30 p.m. / Hora peruana), en el Estadio Nacional a Godoy Cruz por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. En la previa de este partido, Claudio Vivas dio a conocer la primera baja confirmada para este encuentro.

Se trata de Cristian Ortiz quien viene lesionado y el club ni Claudio Vivas no arriesgará al extremo argentino. “No está considerado para el partido de mañana. Tratará de elegir a los mejores para el partido de mañana”, apuntó Vivas. Además, el técnico señaló que esperarán hasta el final a Johan Madrid quien está sentido. “Está concentrado pero veremos si está apto para el partido”.

“Sí o Sí tenemos que hacer un gran partido. No tenemos otra alternativa que hacer un buen partido. No hay excusa y trataremos de estar a la altura (del encuentro)”, puntualizó Claudio Vivas. “Corregir lo que hicimos mal. Si el rival va generar que sea por méritos propios y no por errores nuestros”, agregó.

¿Y qué dijo sobre el rival? Claudio Vivas dejó en claro que tiene muy bien estudiado a Godoy Cruz. “Tiene un poderío muy importante. Conozco muy bien al técnico. Es un equipo que ha sufrido algunas debilidades porque Angileri fue vendido a River, pero tiene un poderío ofensivo muy importante porque mantiene a sus tres delanteros. Tienen buenas individualidades a mitad de cancha”.