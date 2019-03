Alianza Lima: Mauricio Affonso será baja ante Inter de Porto Alegre

Ausencia sensible. Alianza Lima tendrá que enfrentar a Inter de Porto Alegre sin una de sus máximas figuras: Mauricio Affonso. El delantero uruguayo, de gran arranque de año, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo ante River Plate y su recuperación le tomará más tiempo de lo previsto.

Pese a no ser considerado ante Cantolao, el "9" de Alianza Lima no se pudo recuperar y desde el comando técnico prefirieron no arriesgar al goleador en el duelo de este miércoles ante el Inter en el Estadio Beira-Rio, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2019.

Ante este escenario, Adrián Ugarriza se perfila como la primera opción de Miguel Ángel Russo para ser el "9" ante el club brasileño. Con menos opciones parte el juvenil Gonzalo Sánchez, que jugó unos minutos ante Cantolao.

¿Hay opciones que Alianza Lima juegue con un falso "9"? No se puede descartar. Luis 'Cachito' Ramírez ya sabe lo que es jugar en dicha demarcación. Pablo Bengoechea lo utilizó muchas veces en esa opción. Que Miguel Ángel Russo opte por esa fórmula, eso ya es otro cantar.

Vale destacar que Inter de Porto Alegre arrancó con el pie derecho la Copa Libertadores 2019 tras vencer a domicilio al Palestino con gol de Rafael Sobis.

EL DATO:

Mauricio Affonso lleva 6 goles con Alianza Lima en el 2019. Dos fueron en partidos oficiales, el resto se lo anotó al Barcelona de Guayaquil en amistosos.