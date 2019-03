Doblete del 'Kun' Agüero para poner arriba al Manchester City [VIDEO]

En el partido entre Manchester City vs Schalke 04, Sergio el 'Kun' Agüero anotó un doblete en menos cinco minutos. Primero demostró tener nervios de acero y picó un penal mientras que el segundo fue una pelota peleada dentro del área que terminó definiendo por el medio de las piernas del arquero.

PANENKA by Sergio Aguëro!!! Brilliant penalty to make it 1-0 on the night for #ManCity, and 4-2 on aggregate.#MCIS04 #ManCitySchalke #MCFC #UCL pic.twitter.com/kY8UDtx2sc