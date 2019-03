Manchester City vs Schalke 04 EN VIVO: por la vuelta de octavos de la Champions League

Manchester City y Schalke 04 se verán las caras este martes 12 de marzo en el Etihad Stadium, en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Champions League. La transmisión del partido se transmitirá EN VIVO ONLINE por señal de ESPN 2 e incidencias a través de Libero.pe.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola tiene la ventaja de haber ganado en la ida por 3-2, en un vibrante choque que ganó en los últimos minutos y con un jugador menos. Asimismo, han retomado la punta de la Premier League y el fin de semana pasado sumaron otro triunfo ante de local contra Watford.

El entrenador español no podrá contar con Nicolás Otamendi, ni con Fernandinho para este choque porque deben cumplir una fecha de suspensión. Del mismo modo, Claudio Bravo, Laporte y De Bruyne tampoco estarán porque están lesionados, y el defensor John Stones está en duda por molestias físicas.

El Schalke 04, por su parte, la pasa muy mal en la Bundesliga y con la derrota del viernes anterior por 4-2 contra Werder Bremen, incrementó sus problemas con el descenso. Actualmente, se encuentra en el puesto 14, dos peldaños más arriba de los “coleros”, con 23 puntos.

“En la vuelta también somos los tapados, pero tenemos una pequeña opción. Para eso, necesitamos tener un día especial. Nos merecemos jugar aquí los octavos de final de la Liga de Campeones. Ralf Fährmann jugará el martes. Estamos muy bien cubiertos con dos grandes porteros”, señaló el DT alemán.

PROBABLES ALINEACIONES

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Kompany, Zinchenko; Gündogan, Bernardo Silva, David Silva; Leroy Sané, Sterling, Agüero.

Schalke 04: Fährmann; Caligiuri, Bruma, Sané, Nastasic, Mendyl; Stambouli, Bentaleb, Serdar; Burgstaller, Uth.

A qué hora ver Manchester City vs Schalke EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En qué canales ver Manchester City vs Schalke EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador. ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: Sky Sport 2/HD, Sky Go

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Internacional: UEFA Champions League App

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos: Galavision, Univision Deportes En Vivo, B/R Live

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

En dónde ver Manchester City vs Schalke EN VIVO ONLINE

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1625 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)