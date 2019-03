Barcelona vs Lyon: Espectacular jugada individual de Lionel Messi para el 3-1 azulgrana [VIDEO]

La jornada de Champions League sigue dejando partidazos y esta vez el gran protagonista fue Lionel Messi. El delantero argentino ya se había lucido con una perfecta ejecución de penal para anotar el 1-0 del Barcelona ante el Lyon y luego volvió a anotar para cerrar la llave de octavos de final.

Sobre los 77 minutos de juego, el Lyon perdió el balón en su propio campo, lo que fue bien aprovechado por Lionel Messi, quien controló y partió a toda velocidad. Los defensores Denayer y Marcelo trataron de achicar el espacio ofensivo de la 'Pulga' en la media luna del área, pero no lo consiguieron.

Lionel Messi tenía dirección de ir a la derecha del área y así sacar un remate cruzado con dicho perfil, pero cambió el ritmo de las acciones. En una muestra de su gran habilidad, el argentino le dio otro ritmo a la jugada y enganchó para la izquierda, dejando a sus dos marcadores desairados.

No obstante, Lionel Messi no dejó todo ahí, pues volvió a mover el balón a la derecha, ya con Denayer y Marcelo fuera de la jugada. Sin marca por delante, el delantero definió con sutilmente, raso, aunque el portero logró desviar, no evitó que el balón infle sus redes. Barcelona ganaba 3-1 a Lyon.