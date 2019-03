Milan vs Inter EN VIVO: Derby della Madonnina en la Serie A de Italia

Milan vs Inter este domingo 17 de marzo desde las 2:30 p.m. (hora peruana) por la Jornada 28 de la Serie A de Italia. El encuentro se jugará en el Estadio de San Siro, que representará una versión más del Derby della Madonnina, y será transmitido por la señal de ESPN 3 para Sudamérica, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Milan tomó un nuevo aire en la liga italiana luego de una pequeña crisis futbolística a finales del 2018 y los hinchas son los que más celebran. Luego de la dolorosa eliminación en la Europa League a manos del Olympiacos, los dirigos por Gennaro Gattuso tomaron un nivel importante en la Serie A, sumando un total de 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota (3 empates y 7 triunfos).

Here are the 23 Rossoneri to face Inter in Sunday night’s San Siro #MilanInter 🔴⚫

Ecco I 23 rossoneri per il derby 🔴⚫#JoinTheFlame 🔥 pic.twitter.com/XI18d4AwvB