León vs Veracruz EN VIVO: Chocan por el Torneo Clausura de la Liga MX

León vs Veracruz EN VIVO ONLINE | Sin Pedro Aquino por una dolorosa lesión, el León quiere salir a rugir en casa cuando reciba la visita de los Tiburones Rojos. No caben dudas de que será un partidazo que no te puedes perder por el Torneo Clausura de la Liga MX. Iniciará a las 9:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal televisiva de Fox Sports 2. Además, puedes seguir el minuto a minuto más completo que lo encontrarás en la web de Líbero.

León llega a este encuentro con los ánimos al tope. Esto debido a que puede terminar el día siendo el líder de la clasificación del Torneo Clausura de la Liga MX si es que gana el partido. Jugará con una racha encima de cinco victorias consecutivas y quiere seguir ampliándola para mandar en la liga mexicana y buscar una pronta clasificación a la liguilla final. En su última presentación, ganó en condición de visitante por la mínima diferencia ante el Lobos BUAP.

Veracruz, por su parte, llega en un pésimo momento. En las diez fechas que ha disputado de este Torneo Clausura no sabe lo que es ganar. Empató cuatro encuentros y perdió los seis restantes. Quieren levantar cabeza y, para seguir vivos en este campeonato, deben empezar a ganar todos los partidos que le restan y esperar algunos resultados. Algo que será muy complicado. En su último cotejo, igualó en casa a dos tantos con el Santos Laguna.

Resumen Veracruz 0-4 León / Torneo Apertura Liga MX 2018

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la cancha de los Tiburones Rojos de Veracruz. Fue el 28 de setiembre del 2018 por el Torneo Apertura de la Liga MX. León se quedó con los tres puntos luego de que humilló como visitante por 4-0 a los Tiburones. Boselli, González y Montes (2) anotaron los goles. A diferencia de la actualidad, en aquella oportunidad ni uno de los dos llegó a la liguilla final.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es León. Los anfitriones tienen una cuota de 1.30 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.30, mientras que el triunfo de Veracruz está en 5.60. Habla, ¿le metes?

León vs Veracruz EN VIVO | Posibles alineaciones

León: Cota, Navarro, Mosquera, González, Tesillo, Mena, Rodríguez, Monstes, Meneses, Campbell y Angulo.

Veracruz: Jurado, Paganoni, Kontogiannis, García, Gutiérrez, Salcido, Rodríguez, Carrasco, Abrigo, Murillo y Chávez.