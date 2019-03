Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO: se enfrentan por la China Cup 2019

Uruguay vs Uzbekistán se enfrentan este jueves 21 de marzo a las 6:35 a.m. (hora peruana) en el Guangxi Sports Center por la China Cup 2019. El duelo será transmitido EN VIVO ONLINE por la señal de Gol TV. Podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Uruguay se prepara para afrontar el cuadrangular internacional China Cup 2019. El equipo dirigido por el 'Maestro' Washington Tabárez confía en un triunfo ante Uzbekistán a pesar de no contar con dos de sus figuras, Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes se encuentran lesionados.

📸 Galería de fotos del entrenamiento de Uruguay previo al debut en la China Cup ante Uzbekistán.https://t.co/5WxgewvE72 pic.twitter.com/ezj9OSZg0r — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 21, 2019

A pesar que el estratega celeste afirmó que ambos futbolistas son insustituibles, remarcó que tiene jugadores en el plantel con mucho potencial y ganas de demostrar que están para ser titulares.

Sobre el once que mandará al gramado de juego, el 'profe' aún no tiene decidido a los titulares debido a que recién algunos jugadores que militan en el extranjero se sumaron al entrenamiento: ""Esa es una gran desventaja que tenemos en cuanto a la preparación", declaró Washington Tabárez.

Según fuentes cercanas al elenco charrúa, es más que probable que Cristhian Stuani, de gran momento goleador en el Girona de España, y Maximiliano Gómez (del Celta de Vigo), sean los que lideren la ofensiva celeste en China.

En caso Uruguay consiga la victoria, enfrentaría en la final al ganador del China-Tailandia y con ello estaría cerca de conseguir nuevamente la China Cup, tal y como sucedió el año pasado cuando venció 1-0 a Gales con gol de Edinson Cavani.

POSIBLES ALINEACIONES DEL URUGUAY vs UZBEKISTÁN EN VIVO ONLINE

XI Uruguay: Muslera; Giménez, Godín, Cáceres, Laxalt; Bentancur, Torreira, Valverde, Nández, Bentancur; Vecino.

XI Uzbekistán: Nesterov; Khashimov, Tukhtakhujaev, Ismailov, Zoteev; Akhmedov, Shukurov, Sidikov; Khamdamov, Shomurodov

y Masharipov.

Uruguay vs Uzbekistán: horarios del partido:

Colombia: 6:35 a.m.

​Perú: 6:35 a.m.

Ecuador: 6:35 a.m.

Argentina: 8:35 a.m.

Uruguay: 8:35 a.m.

Estados Unidos (Miami): 7:35 a.m.

México: 5:35 a.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE URUGUAY vs UZBEKISTÁN?

En Internet el duelo entre Uuruguay vs Uzbekistán, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.