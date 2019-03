Lionel Scaloni: "Messi ha llevado el peso del partido, los demás tienen que dar más"

En el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina espera conseguir una victoria pero no jugó a gran nivel y terminó cayendo ante una Venezuela que se mostró muy segura en todas sus líneas y terminó imponiéndose por 3-1 en el Wanda Metropolitano.

Tras la caída, uno de los primeros en dar la cara fue el estratega albiceleste Lionel Scaloni, quien no ocultó su malestar por el desarrollo del juego por parte de sus jugadores.

"Lógicamente es un retroceso pero creo que nos va a servir mucho. Este partido nos sirve un montón para lo que viene. Los rivales también juegan y son difíciles y seguramente tengamos cosas que corregir. Por eso digo que mejor que pase ahora", declaró Scaloni.

El técnico de 40 años agregó que "Esperábamos jugar mucho mejor y sobre todo entender mucho más el juego de lo que no entendimos".

Sobre los tantos encajados, Scaloni mencionó que "El primer gol es de una pelota donde no hay presión y el rival cuando no tiene presión la puede poner donde quiera y allí, inclusive si me apuras, teníamos más jugadores para marcar y no hicieron el gol igual".

Finalmente el DT de Argentina dio su apreciación del regreso de Messi: "Bien, bien. Es muy raro que no lleve el peso del partido, lo ha hecho. Yo creo que son los demás los que tienen que dar más e intentaremos eso por eso el segundo tiempo yo creo que él se sintió más cómodo, equipo se sintió más cómodo. Por una cuestión también de lógica tuvimos que ir a buscar el resultado y eso lo tenemos que evaluar".

Ahora la albiceleste tendrá que darle vuelta a la página y enfocarse en el duelo que sostendrá ante Marruecos el próximo martes en la ciudad de Tánger.