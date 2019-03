Samuel Umtiti le abre la puerta del Barcelona a Antoine Griezmann

El Atlético Madrid podría perder a Antoine Griezmann de cara a la próxima temporada. El atacante francés decidió quedarse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone ya que uno de sus sueños era alzar el título de la Champions League con los 'colchoneros'. Tras la eliminación en octavos de final a manos de la Juventus, el 'Principito' ya está pensando en dejar al cuadro madrileño para la siguiente temporada. ¿A dónde se va? Uno de los pretendientes sigue siendo Barcelona.

Samuel Umtiti, defensor central del Barcelona y compañero de Antoine Griezmann en la Selección de Francia, habló en conferencia de prensa acerca de su compatriota y lo ha invitado a jugar en el Camp Nou el siguiente curso. Es un sueño que muchas personas tienen. Varios lo quieren ver haciendo diabluras al lado de Lionel Messi, pero eso dependerá únicamente de él y la dirigencia de ambos clubes si es que llegan a un acuerdo para la transferencia.

"¿Qué si me alegraría si me dijeran que Griezmann vendría a Barcelona? Sí. ¿Tiene un lugar aquí? Sí. ¿Discutí el tema con él? No, en absoluto”, fueron las primeras palabras de Samuel Umtiti en conferencia de prensa. No caben dudas de que le encantaría jugar junto a Antoine Griezmann no solo en la Selección de Francia, sino también en clubes. Ambos fueron parte de la delegación que salió campeona del mundo en el Mundial Rusia 2018.

Umtiti quiso también calmar las aguas que se están moviendo tras sus declaraciones con lo siguiente: "Sé que está muy feliz en Madrid, que le va bien. El Atlético es un equipo que juega para él. En nuestra carrera tenemos que tomar decisiones que luego lamentamos... No sé, se siente bien allí, aunque podría jugar en cualquier club del mundo. Lo más importante es que él está feliz”.