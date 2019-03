Delantero noruego tildó de amable a Sergio Ramos

Muchas veces querido, pero otras veces odiado. Sergio Ramos es uno de los mejores defensores de mundo aunque muchas veces ha sido cuestionado por la forma en cómo juega ante sus rivales, ya que, según sus detractores, es muy desleal.

Sin embargo, hoy salió al frente un futbolista en su defensa y no precisamente compañero del español. Joshua King se enfrentó contra él en el partido que disputaron España vs Noruega en un partido correspondiente al proceso clasificatorio para la Eurocopa 2020.

El delantero noruego llenó del elogios al capitán del Real Madrid: "Creo que lo hice muy bien ante uno de los mejores centrales del mundo. Ramos tiene fama de ser sucio y duro, pero no recuerdo haberme medido a un central tan amable como él".

Asimismo, aseguró que fue divertido enfrentarlo durante este duelo: "No he visto todos sus partidos, pero pienso que todas sus entradas fueron limpias y me pareció un buen deportista. Él ganó algunos duelos y yo gané otros. Creo que fue un buen partido".

Sergio Ramos fue una de las figuras de este encuentro en el que la Selección Española se impuso por 2 a 1 a la Selección de Noruega para sumar sus tres primeros puntos en este proceso. Incluso, el central fue quien le dio el gol de triunfo al definir un penal a lo 'Panenka'.