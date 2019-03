N'Golo Kanté dejó en claro que no le interesa el Real Madrid por ahora

Real Madrid empezó a buscar piezas de recambio para la siguiente temporada. Uno de los futbolistas que Zinedine Zidane tiene en su órbita para armar un verdadero 'Dream Team' para el curso que viene es el francés N'Golo Kanté, quien actualmente milita en el Chelsea de la Premier League y es uno de los titulares en el esquema que utiliza Maurizio Sarri semana a semana. Sin embargo, al mediocampista no le interesaría jugar en la 'Casa Blanca', almenos por el momento.

En unas declaraciones que otorgó a la cadena televisiva de Francia 'M6', N'Golo Kanté dejó en claro que no le interesa ser parte del Real Madrid por el momento y que tampoco le tomaría importancia si el mismo Zinedine Zidane trata de convencerlo de ir a Chamartín la temporada que viene. Él solo está pensando en el Chelsea y buscará terminar de mejor manera el año, tanto en la Premier League como en la UEFA Europa League.

"Hoy en día todavía estoy en el Chelsea y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso", fueron las palabras del mediocampista galo campeón del mundo en el Mundial Rusia 2018 al respecto. Cabe destacar que de igual manera el Real Madrid intentará ficharlo a pedido de 'Zizou'.

El Real Madrid no es el único equipo que está interesado en hacerse con los servicios de N'Golo Kanté para la siguiente temporada. También está tras los pasos del mediocentro francés la Juventus. El cuadro de Turín está pensando armar un equipo invencible para conquistar todos los torneos del curso que viene y para eso considera que Kanté es importante en el mediocampo debido a su marca excelente y ataque constante.