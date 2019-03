Colombia vs Corea del Sur EN VIVO: partido amistoso por fecha FIFA

Colombia y Corea del Sur se enfrentarán este martes 26 de marzo en el Estadio Mundialista de Seúl, en un encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El partido se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 6.00 a.m. (hora peruana) por señal de Caracol TV e incidencias a través de Libero.pe.

Carlos Queiroz tendrá su segundo examen como nuevo entrenador del conjunto ‘Cafetero’ y saldrá con sus mejores armas, ya que tiene la mente puesta en la Copa América de Brasil 2019. El viernes pasado la escuadra colombiana derrotó por la mínima diferencia (1-0) a su similar de Japón con gol de penal de Radamel Falcao.

Sin embargo, el técnico portugués hará algunos cambios en su oncena titular; sobre todo en los costados. Y es que probará a Luis Orejuela y Cristian Borja como laterales. Además, colocará en el ataque a Luis Díaz y al ariete Duván Zapata. James Rodríguez seguirá como ‘10’ detrás del ‘Tigre’.

“Hay jugadores que tienen que jugar y deben tener su oportunidad en el campo. Lo más importantes es salir con mucho respeto, guardando el prestigio del equipo y pensando en la Copa América 2019”, sostuvo Queiroz en conferencia de prensa previo al choque con los asiáticos.

Corea del Sur, por su parte, se encuentra en una etapa de transición luego de no conseguir el título de la Copa de Asia, cuando cayeron en cuartos de final contra Qatar, quien finalmente se consagró campeón. La semana pasada lograron su primer triunfo desde aquella caída al vencer por 1-0 a Bolivia.

La situación del conjunto surcoreano es casi la misma que la de Colombia debido a que también "estrenan" nuevo entrenador. Así como Queiroz, Paulo Bento asumió como director técnico en septiembre pasado tras la salida de Shin Tae-yong. El ‘Luso’ dirigirá por segunda ocasión al cuadro asiático.

PROBABLES ALINEACIONES

Corea del Sur: Seung-gyu Kim; Moonhwan Kim, Minjae Kim, Kyung-Won Kwon, Chul Hong; Lee Kang In, Se-Jong Ju, Paik Seung Ho, Sang Ho Na; Hwang Eui Jo, Heung-min Son. DT: Paulo Bento.

Colombia: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Yerry Mina, Jeison Murillo, Cristian Borja: Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz, James Rodríguez, Duván Zapata; y Radamel Falcao García. DT: Carlos Queiroz.

A qué hora ver Colombia vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 a.m.

Estados Unidos: 6.00 a.m. (ET) / 3.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 p.m.

En qué canales ver Colombia vs Corea EN VIVO ONLINE

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Corea del Sur: MBC Korea