Louis van Gaal lamentó su fichaje por Manchester United y negativa a este gran club

Aunque no logró el título, la Holanda de Van Gaal fue una de las sensaciones del Mundial Brasil 2014 y la medalla de bronce devolvió el prestigio al entrenador holandés y le puso en la mira de varios clubes importantes de Europa.

Louis van Gaal no dudó y aceptó el reto que suponía el Manchester United post-Ferguson. La apuesta no le salió bien y hoy, ya retirado de los banquillos, reconoció que no debió aceptar la oferta de los 'Diablos Rojos'.

"El Tottenham hubiera sido mejor elección que el Manchester United. El 'Man U' era un equipo viejo y sabía que debería transformarlo", reveló Van Gaal en declaraciones a la 'BBC'.

"¿Por qué fue una mala elección?", se preguntó Van Gaal para responderse él mismo con esta sentencia: "Quizá seguí mi corazón. Estamos hablando de un club comercial, no de un club de fútbol. Hablé con Ferguson sobre esto y él también tuvo problemas con lo mismo en sus últimos años".

El entrenador de 67 años, que consideró otro error el fichaje de José Mourinho, reconoció que se fue algo satisfecho luego de dos temporadas en el Manchester United. "Ganar la FA Cup cuando, durante seis meses, los medios ya me habían puesto una soga en el cuello, es mi mayor logro", puntualizó.

EL DATO:

La negativa de Van Gaal al Tottenham provocó que el club londinense apueste por Mauricio Pochettino, DT que los devolvió a la élite de la Premier League.