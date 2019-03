Thibaut Courtois explicó las diferencias entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Thibaut Courtois fue el gran fichaje del Real Madrid para la presente temporada. El arquero belga llegó precedido como el mejor arquero del Mundial Rusia 2018 y como apuesta para presente y futuro, sin embargo, la polémica no quedó exenta debido a su competencia con Keylor Navas, tricampeón de la Champions League con el club español.

Ahora bien, la situación no está siendo nada fácil para Courtois y Navas en la presente temporada. Si para Lopetegui había una rotación entre ambos, para Lopetegui el titular era Thibaut. ¿Y con Zidane? En el primer partido de la segunda etapa de 'Zizou', Keylor fue el que se calzó los guantes y generó la incertidumbre entorno al belga.

Sin embargo, Thibaut Courtois lo tiene claro. "No me arrepiento de venir, el Madrid es el club en el que siempre quise estar. Estar en esa portería es un lujo... Yo digo 'qué guay estar ahí cada dos semanas". En el Real noté desde el primer minuto que estaba en el mejor club del mundo", detalló el arquero a 'El Transistor' de Onda Cero.

Sobre la preferencia de Zidane por Keylor Navas en el primer partido, el futbolista del Real Madrid acotó: "Yo respeto las decisiones del míster, habló conmigo personalmente. En el fútbol y en el Madrid todos trabajan para ser titulares . Yo soy joven y aún puedo mejorar, hay que trabajar y demostrar al míster que aquí también tiene un porterazo. Yo vine aquí para muchos años y para ganar títulos".

Thibaut Courtois, uno de los pocos futbolistas en jugar tanto en el Real Madrid y el Atlético de Madrid, explicó las diferencias entre ambos clubes. "Hay más presión en el Madrid, la afición es más exigente y eso me gusta. No puedes comparar un estadio con otro, el Bernabéu con el Calderón. Si ves Valdebebas, ves lo grande que es el Madrid, es lo mejor que he visto. Eso el Atleti aún no lo tiene", enfatizó.

Sobre su visita al Wanda Metropolitano, el arquero belga expresó su molestia por el trato de la afición del Atlético de Madrid. "Lo que más me molestó del derbi fue que me tiraron una botella muy cerca de mí y eso podría haberme hecho daño", indicó.

Desde la llegada de Zidane, el nombre de Eden Hazard suena para el Real Madrid y Courtois no es indiferente a las especulaciones entorno a su compatriota. "Es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Yo no sé si va a fichar por el Madrid, ni sé si el club le quiere, para mí es un grandísimo jugador pero yo no decido esas cosas. Para mí es uno de los mejores del mundo y como amigo me gustaría que estuviese aquí. ¿Si él quiere venir? Sí", sentenció.

EL DATO:

Thibaut Courtois llegó al Real Madrid procedente del Chelsea por 35 millones de euros.