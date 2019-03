Boca Juniors vs Banfield EN VIVO: ¿A qué hora y cómo ver el partido por Superliga Argentina? | Guía de canales TV

Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO: 'Xeneizes' y 'El Taladro' disputarán un vibrante partido este viernes 29 de marzo (9.10 p.m. - hora de Buenos Aires) en el Estadio La Bombonera por la fecha 24 de la Superliga Argentina. La transmisión del juego estará a cargo de FOX Sports Premium (Argentina), FOX Sports 2 (Sudamérica) y FOX Sports Norte (Centroamérica). Sigue el minuto a minuto en directo vía Líbero.pe.

Con seis partidos invictos (5 victorias y 1 empate), Boca Juniors ha recuperado su mejor versión tanto en Superliga Argentina y Copa Libertadores de la mano de Gustavo Alfaro. Ahora, los 'Xeneizes' están a cuatro puntos del líder Defensa y Justicia y necesitan seguir en este ritmo y vencer a Banfield, que es dirigido por el legendario Hernán Crespo, para soñar con las chances de lograr el título nacional en esta temporada.

Para este juego contra Banfield, Boca Juniors apostará por la dupla Carlos Tévez, quien acaba de presentar el tráiler de su película, y 'Wanchope' Ábila. No obstante, Alfaro todavía no resuelve si pondrá a Bebelo Reynoso o Mauro Zarata para acompañar a los atacantes 'Xeneizes' frente a Banfield.

📷 Postales que dejó la práctica de esta mañana en La Boca. El plantel realizó trabajos de resistencia y finalizó el entrenamiento con fútbol reducido a la espera del compromiso ante Banfield.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/wuGpAyBMfm — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 27 de marzo de 2019

Sobre los posibles fichajes que haría Boca Juniors para renovar la plantilla, Gustavo Alfaro descartó que haya solicitado los nombres de Marcos Acuña, Diego Perotti y Andrés Roa, pues su cabeza solo está en ganar los tres puntos ante Banfield.

"Es imposible para mí ir a buscar a un jugador de Huracán. Burdisso es el que está trabajando por el futuro del equipo. Pero viaja el manager a Europa y se empiezan a tejer millones de conjeturas. Mi cabeza está en Banfield y Paranaense", dijo Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors.

Banfield, por su parte, recupera a Claudio Bravo (cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla) y Jesús Dátolo (recuperado de una tendinopatía en el aductor derecho) para este partido contra Boca Juniors. Una buena noticia para el entrenador Hernán Crespo, exjugador de River Plate, quien está trabajando en las inferiores de 'El Taladro'.

“Estamos haciendo algo nunca visto en el fútbol en general, jugar con once del club. Ha pasado de jugar con once, pero con el club ya descendido o mirando las copas. Pero que sea por elección, no pasó nunca. Y nosotros lo asumimos, nos gusta y nos llena de responsabilidad. Vemos que el equipo juega, y sabe a lo que juega y los chicos mejoran partido tras partido”, expresó el técnico de Banfield.

Boca Juniors marcha en la tercera posición con 47 puntos; mientras que Banfield se ubica en la casilla 15 con 28 salidas.

BOCA JUNIORS VS BANFIELD EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.10 p.m.

México (Centro): 6.10 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.10 p.m.

México (Noroeste): 4.10 p.m.

Ecuador: 7.10 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.10 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.10 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.10 p.m.

Colombia: 7.10 p.m.

Argentina: 9.10 p.m.

España: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

España (Islas Canarias): 12.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Uruguay: 9.10 p.m.

Paraguay: 9.10 p.m.

Chile: 9.10 p.m.

Brasil: 10.10 p.m.

Bolivia: 8.10 p.m.

Venezuela: 8.10 p.m.

Canadá: 7.10 p.m.

Costa Rica: 6.10 p.m.

Guatemala: 6.10 p.m.

Honduras: 6.10 p.m.

El Salvador: 6.10 p.m.

Puerto Rico: 8.10 p.m.

Santo Domingo: 8.10 p.m.

Panamá: 8.10 p.m.

Italia: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Francia: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Alemania: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Portugal: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Holanda: 1.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

Inglaterra: 12.10 a.m. (sábado 30 de marzo)

BOCA JUNIORS VS BANFIELD EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Sports Premium Argentina y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y FOX Play Brazil.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: FOX Play Norte.

El Salvador: FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte.

Honduras: FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte.

Panamá: FOX Play Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte.

República Dominicana: FOX Play Norte.

Argelia: beIN Sports HD 5.

Bahréin: beIN Sports HD 5.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 3.

Chad: beIN Sports HD 5.

Costa Rica: FOX Play Norte.

Croacia: Arena Sport 3.

Curacao: FOX Play Sur.

Yibuti: beIN Sports HD 5.

Egipto: beIN Sports HD 5.

Portugal: Sport TV5.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Irán: beIN Sports HD 5.

Iraq: beIN Sports HD 5.

Jordania: beIN Sports HD 5.

Kuwait: beIN Sports HD 5.

Líbano: beIN Sports HD 5.

Libia: beIN Sports HD 5.

Mauritania: beIN Sports HD 5.

Montenegro: Arena Sport 3.

Marruecos: beIN Sports HD 5.

Omán: beIN Sports HD 5.

Palestina: beIN Sports HD 5.

Qatar: beIN Sports HD 5.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 5.

Serbia: Arena Sport 3.

Somalia: beIN Sports HD 5.

Sudán del Sur: beIN Sports HD 5.

Sudán: beIN Sports HD 5.

Siria: beIN Sports HD 5.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Túnez: beIN Sports HD 5.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 5.

Yemen: beIN Sports HD 5.

BOCA JUNIORS VS. BANFIELD EN VIVO: ¿CÓMO VER FOX SPORTS PREMIUM DE ARGENTINA?

Antina: Canal 200 (HD)

Cable: Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD)

TeleCentro UHF: Canal 206.

DirecTV Satélite: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD)

Telecentro: Canal 111 (Digital) y Canal 1017 (HD)

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD)

Cabletel: Canal 213 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD)

Supercanal: Canal 130 (SD) y Canal 1130 (HD)

Del Viento TV: Canal 528 (HD)

Gigared: Canal 218 (HD)

CCC: Canal 260 (Digital) y Canal 1522 (HD)

El Cuatro: Canal 626 (HD)

Bahia Visión Color: Canal 106 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 2 y Canal 117 (HD)

Ushuala Visión: Canal 638 (HD)

AVC Videocable: Canal 270 (HD)

TelViso: Canal 1123 (HD)

Cable 10: Canal 951 (HD)

TVCOA: Canal 109 (SD) y Canal 1109 (HD)

Cablevisión Flow IPTV: Canal 123 (HD) y Canal 603 (HD)

Claro TV IPTV: Canal 120 (HD)

Movistar TV: Canal 251 (HD)

Dibox: Canal 638 (HD)

BOCA JUNIORS VS. BANFIELD EN VIVO: ¿CÓMO VER FOX SPORTS 2 EN PERÚ Y RESTO DE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA?

DirecTV (Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador): Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Tigo Sport (Bolivia y Paraguay): Canal 402 (SD)

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 891 (HD)

Movistar Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Colombia: Canal 514 (SD) y Canal 1514 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Claro TV Panamá: Canal 306

Claro TV El Salvador: Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Claro TV Honduras: Canal 49 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Claro TV Guatemala: Canal 306

BOCA JUNIORS VS. BANFIELD EN VIVO: ¿DÓNDE VER FOX SPORTS 2?

El canal FOX Sports 2 se encuentra disponible en Perú a través de los servicio de cable: Movistar, Claro TV y DirecTV. Aquí podrás ver el partido entre Boca Juniors y Banfield.

FOX SPORTS 2: BOCA JUNIORS VS. BANFIELD

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 608

Claro TV: Canal 61

FOX SPORTS 2 HD: BOCA JUNIORS VS. BANFIELD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1608

Claro TV HD: Canal 517

BOCA JUNIORS VS. BANFIELD EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Jorman Campuzano, Bebelo Reynoso (o Mauro Zarate),Cristian Pavón; Carlos Tévez y Ramón 'Wanchope' Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Banfield: Luciano Gómez, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Claudio Bravo; Martín Payero, Emanuel Cecchini, Jesús Dátolo, Juan Álvarez; Julián Carranza y Agustín Urzi.

Entrenador: Hernán Crespo.