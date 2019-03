Boca Juniors vs San Martín de Tucumán EN VIVO: ¿Cuándo, dónde y cómo ver hoy partido por Superliga Argentina? | Guía de canales TV

Boca Juniors vs. San Martín de Tucumán EN VIVO: 'Xeneizes' y 'Cirujas' se enfrentarán este domingo 17 de marzo (8.00 p.m. - hora argentina; 6.00 p.m. - hora peruana) en el Estadio La Ciudadela por la jornada 23 de la Superliga Argentina 2019. La transmisión para el público argentina se hará a través de la cadena FOX Sports Premium; mientras que para Sudamérica en FOX Sports 2. Sigue el minuto a minuto vía Líbero.pe.

Tras dos goleadas sobre San Lorenzo (3-0), en la anterior fecha de la Superliga, y Deportes Tolima (3-0), en el debut por Copa Libertadores, Boca Juniors espera asegura el tercer lugar de la tabla ante un urgido San Martín de Tucumán que lucha por mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.

Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors, hará variantes en el frente de ataque en este partido contra San Martín de Tucumán. Emanuel Reynoso y Ramón Ábila entrarán en lugar de Carlos Tevez y Darío Benedetto. La idea es dosificar al grupo y así evitar el cansancio pensando en lo que viene de la Copa Libertadores.

De esta forma, Boca Juniors presentará el siguiente once: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Más; Sebastián Villa, Nahitan Nandez, Iván Marcone, Emanuel Reynoso; Mauro Zárate y Ramón 'Wanchope' Ábila.

San Martín de Tucumán, por su parte, buscará salvar del descenso de la mano de Ricardo Caruso Lombardi y habló lo que significaría jugar ante un viejo conocido como Gustavo Alfaro, estratega de Boca Juniors.

"No recuerdo muy bien cómo veníamos en el historial hasta ese momento, pero creo que venía bastante mejor yo, le venía ganando. De hecho, antes de esa última vez que nos vimos, que fue en un Gimnasia-Huracán en La Plata, él me vino a abrazar en la cancha y me cargaba, me decía que yo le venía ganando siempre y qué se yo... ¡Y ahí me lechuceó! Me ganó 1-0", dijo el siempre polémico Ricardo Caruso Lombardi, técnico de San Martín de Tucumán, sobre su homólogo Gustavo Alfaro, de Boca Juniors.

Los once futbolistas que representarán a San Martín de Tucumán en el Estadio La Ciudadela son: Jorge Carranza; Hernán Petryk, Lucas Acevedo, Rodrigo Moreira, Oliver Benítez; Rodrigo Gómez, Adrián Arregui, Julián Vitale, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons.

Boca Juniors tiene 44 puntos y se ubica en la tercera posición de la Superliga Argentina; mientras que San Martín de Tucumán suma 21 unidades en el puesto número 23 de la tabla.

BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Colombia: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Perú: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

México: FOX Sports 2 Cono Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Uruguay: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Bolivia: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: FOX Sports 2 Brazil.

Chile: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Venezuela: FOX Sports 2 Cono Norte.

Paraguay: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Costa Rica: FOX Sports 2 Cono Norte.

República Dominicana: FOX Sports 2 Cono Norte.

El Salvador: FOX Sports 2 Cono Norte.

Guatemala: FOX Sports 2 Cono Norte.

Honduras: FOX Sports 2 Cono Norte.

Internacional: Bet365 y Fanatiz International.

Nicaragua: FOX Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Sports 2 Cono Norte.

Portugal: Sport TV4.

Alemania: Sportdigital.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Australia: beIN Sports Connect, beIN Sports 1 y Kayo Sports.

BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN EN VIVO: ¿DÓNDE VER FUERA DE ARGENTINA?

La transmisión del juego entre Boca Juniors y San Martín de Tucumán también podrás apreciarlo en Perú y el resto de países de Latinoamérica a través del canal FOX Sports 2.

FOX SPORTS 2: BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 608

Claro TV: Canal 61

FOX SPORTS 2 HD: BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1608

Claro TV HD: Canal 517

BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

San Martín de Tucumán: Jorge Carranza; Hernán Petryk, Lucas Acevedo, Rodrigo Moreira, Oliver Benítez; Rodrigo Gómez, Adrián Arregui, Julián Vitale, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Luciano Pons.

Entrenador: Ricardo Caruso Lombardi.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Más; Sebastián Villa, Nahitan Nandez, Iván Marcone, Emanuel Reynoso; Mauro Zárate y Ramón 'Wanchope' Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.