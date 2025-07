Confirmado: trabajadores de un campo agrícola de California anunciaron tres días de protesta tras la muerte de inmigrante hispano

Oficiales migratorios de ICE realizaron un operativo en un campo agrícola del sur de California, en el que detuvieron a cientos de personas que se encontraban en el lugar. Uno de los detenidos falleció, lo que provocó que compañeros, familiares y colectivos de derechos humanos manifestaran su rechazo a las acciones de la agencia federal de migración.

Convocatoria a una huelga de tres días

Flor Martínez, activista e influencer, encabezó una conferencia de prensa junto a diversos líderes agrícolas de distintas zonas del estado. En ella se anunció una protesta que comenzará el miércoles 16 de julio y culminará el viernes 18 del mismo mes. Esta declaración se dio el pasado lunes 14 de julio en la Placita Olvera, en Los Ángeles.

Xochitl Núñez, activista y trabajadora, se reunió con muchos dirigentes agrícolas y organizarán una protesta de tres días. Foto: AP

Este comunicado se realizó tras el fallecimiento de Jaime Alanis García, un trabajador de 57 años de un campo de cultivo de marihuana de Glass House Farms, en Camarillo, luego de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se reportó la detención de más de 200 inmigrantes indocumentados y la noticia se difundió rápidamente por medio de las redes sociales.

Gabriel Valladolid, quien trabaja en el Valle de San Joaquín, mostró sus comprobantes de pago de impuestos, los lanzó al suelo como señal de inconformidad y expresó con emoción: "Yo desde que llegué aquí nunca he sabido lo que es el desempleo. No tenemos días festivos. He trabajado en Día de Acción de Gracias. Sé el valor que tenemos los trabajadores del campo". Además, advirtió que esto podría repetirse en otros lugares: "Hoy fue allá, mañana puede ser aquí".

No fue el único que habló

La organizadora Flor Martínez también tomó la palabra: "No somos máquinas. No somos criminales. Somos la columna vertebral del sistema de alimentación. No somos desechables". Señaló que muchas personas tienen miedo de acudir a sus centros de trabajo ante la posibilidad de nuevas redadas, por lo que no fue difícil organizar esta huelga. Otro testimonio que conmovió al público fue el de una adulta mayor.

Asunción Ponce Espinoza, de 68 años y trabajadora de los campos de San Martín por décadas cosechando ajo, cebolla y sandía, expresó su sentir: "Es justo que tengamos una ciudadanía. He visto muchas injusticias en el campo. Nosotros no somos criminales, no le hacemos mal a nadie". Xóchitl Núñez también compartió unas breves palabras: "En algún momento nos llamaron esenciales. Ahora nos tratan como criminales, nos encierran como animales y no nos respetan. Nos levantamos todos los días a las 4 a.m. Esta huelga es un grito de dignidad".